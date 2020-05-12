"Красные Баррикады" планируют включить в российский Каспийский кластер
|09:45 11.06.2020
|Россия
Судостроительный завод "Красные Баррикады" может быть включен в Каспийский кластер.
Об этом сообщает сетевое издание "Арбуз", пишет sudostroenie.info.
Объединение представляет собой две особые экономические зоны: ОЭЗ "Лотос" и портовую ОЭЗ в поселке Оля. Включение в него судостроительного предприятия должно повысить как эффективность самого кластера, так производственно-логистическую конкурентоспособность РФ на Каспии.
В настоящее время правительству Астраханской области рекомендовано передать 100% акций ОЭЗ "Лотос" в собственность РФ. Далее планируется наделить правами управления ОЭЗ "Лотос" от имени Минэкономразвития, которое уже одобрило включение завода в Каспийский кластер.
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