Судостроительный завод "Красные Баррикады" может быть включен в Каспийский кластер.

Об этом сообщает сетевое издание "Арбуз", пишет sudostroenie.info.

Объединение представляет собой две особые экономические зоны: ОЭЗ "Лотос" и портовую ОЭЗ в поселке Оля. Включение в него судостроительного предприятия должно повысить как эффективность самого кластера, так производственно-логистическую конкурентоспособность РФ на Каспии.

В настоящее время правительству Астраханской области рекомендовано передать 100% акций ОЭЗ "Лотос" в собственность РФ. Далее планируется наделить правами управления ОЭЗ "Лотос" от имени Минэкономразвития, которое уже одобрило включение завода в Каспийский кластер.