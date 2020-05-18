На базе Севастопольского государственного университета (СевГУ) пройдут исследования наночастиц, препятствующих нарастанию морских организмов.

Как сообщили 9 июня в пресс-службе СевГУ, наночастицы, разработанные специалистами Томского политехнического университета, предназначены для добавления в краски для подводных объектов, пишет Sudostroenie.info.

В рамках выделенного гранта исследования будут проводиться на базе Центра морских исследований и технологий (ЦМИТ) СевГУ в бухте Голландия. Покрытие будет опускаться в воду и периодически (раз в месяц) осматриваться. Специалисты будут изучать биологический аспект: какие именно организмы прикрепляются к покрытию, если прикрепляются вообще. Помимо этого, физико-химическими методами будут исследоваться изменения состояния покрытия.

"Биологически активные бикомпонентные наночастицы оксидов металлов должны препятствовать обрастанию судов и гидротехнических сооружений морскими организмами, – пояснил рассказал руководитель проекта, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры "Физика" Андрей Мосунов. – Обычно для препятствования обрастанию используются химические вещества, а это неэкологично".

В случае подтверждения свойств наночастиц учёные начнут поиск индустриального партнёра для проведения начального эксперимента с реальной судовой краской, добавляют в СевГУ.