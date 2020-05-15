В Крыму четыре дня подряд стоит рекордная жара
|09:00 11.06.2020
|Крым
Абсолютный температурный рекорд в Симферополе регистрируется четвертый день подряд.
Об этом 10 июня сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, пишут Новости Крыма.
"Начиная с 6 июня, в течение всего этого периода у нас каждый день перекрывается абсолютный максимум температур в среднем на 1,5 — 2 градуса", — заявила Любецкая.
По данным Гидрометцентра, абсолютный максимум зарегистрировали 7 июня. По сравнению с 1924 и 2000 годами он был перекрыт на 0,8 градуса, — передает КП-Крым.
Ще на цю тему:
21:01 10.06.2020
Помпео критикує Росію за призов до армії жителів Криму і закликає повернути півострів Україні
Помпео критикує Росію за призов до армії жителів Криму і закликає повернути півострів Україні
18:01 10.06.2020
“Охоронець Яроша” не вірить, що потрапить у списки на обмін
“Охоронець Яроша” не вірить, що потрапить у списки на обмін
17:21 10.06.2020
ФСБ РФ затримала 20-річного кримчанина за "підозрою в екстремізмі"
ФСБ РФ затримала 20-річного кримчанина за "підозрою в екстремізмі"
14:30 10.06.2020
Правозащитники насчитали почти сотню украинских политузников в тюрьмах России и Крыма
Правозащитники насчитали почти сотню украинских политузников в тюрьмах России и Крыма
14:01 10.06.2020
В українському міністерстві опублікували карту децентралізації Криму
В українському міністерстві опублікували карту децентралізації Криму
13:30 10.06.2020
Бабин: Россия срочно готовится к созданию «ХНР»
Бабин: Россия срочно готовится к созданию «ХНР»
10:30 10.06.2020
Зеленський сказав, чому Крим повернеться до України
Зеленський сказав, чому Крим повернеться до України
08:30 10.06.2020
Біля будівель обласних центрів України пропонують 26 червня підняти кримськотатарські прапори
Біля будівель обласних центрів України пропонують 26 червня підняти кримськотатарські прапори