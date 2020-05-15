Абсолютный температурный рекорд в Симферополе регистрируется четвертый день подряд.

Об этом 10 июня сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, пишут Новости Крыма.

"Начиная с 6 июня, в течение всего этого периода у нас каждый день перекрывается абсолютный максимум температур в среднем на 1,5 — 2 градуса", — заявила Любецкая.

По данным Гидрометцентра, абсолютный максимум зарегистрировали 7 июня. По сравнению с 1924 и 2000 годами он был перекрыт на 0,8 градуса, — передает КП-Крым.