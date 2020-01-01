Новый катер «Мастер Про 850» центра Государственной инспекции по маломерным судам севастопольского управления МЧС сошёл на воду и совершил первый тестовый переход вдоль побережья.

Об єтом сообщает Новый Севастополь.

«Его длина 8,5 метра, он оснащён двумя подвесными лодочными моторами в 150 лошадиных сил, что позволяет развивать скорость до 60 километров в час. На борт он может брать до семи человек. Автономность хода – до 350 километров. С завтрашнего дня катер приступает к работе», – цитирует пресс-служба главного управления МЧС России по оккупированному Севастополю замначальника центра Дмитрия Зубарева.

Катер сделан в Санкт-Петербурге. Предназначен для проведения патрулирования, рейдов, участия в спасательных мероприятиях.

В начале 2020 года центр ГИМС получил два новых катера. Они оба готовы к эксплуатации по назначению и поочерёдно вступили в строй, пишет издание.