Новый катер севастопольской Госинспекции по маломерным судам вышел в море
|08:45 11.06.2020
|Севастополь
Новый катер «Мастер Про 850» центра Государственной инспекции по маломерным судам севастопольского управления МЧС сошёл на воду и совершил первый тестовый переход вдоль побережья.
Об єтом сообщает Новый Севастополь.
«Его длина 8,5 метра, он оснащён двумя подвесными лодочными моторами в 150 лошадиных сил, что позволяет развивать скорость до 60 километров в час. На борт он может брать до семи человек. Автономность хода – до 350 километров. С завтрашнего дня катер приступает к работе», – цитирует пресс-служба главного управления МЧС России по оккупированному Севастополю замначальника центра Дмитрия Зубарева.
Катер сделан в Санкт-Петербурге. Предназначен для проведения патрулирования, рейдов, участия в спасательных мероприятиях.
В начале 2020 года центр ГИМС получил два новых катера. Они оба готовы к эксплуатации по назначению и поочерёдно вступили в строй, пишет издание.
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