Судостроительный завод «Вымпел» спустил на воду третий катер на подводных крыльях «Комета», предназначенный для оккупмрованного Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба завода, передает «Новый Севастополь».

«После спуска на воду «Комете» предстоит пройти швартовные испытания, затем будет проведена её транспортировка на Чёрное море для проведения ходовых испытаний», – сообщает пресс-служба завода.

Морское судно на подводных крыльях нового поколения «Комета 120М» предназначено для скоростных перевозок в светлое время суток в салонах, оборудованных креслами авиационного типа. Судно способно развивать скорость в 35 узлов (около 65 км/час). Экипаж – пять человек. Первый рейс по маршруту Севастополь – Ялта состоялся 1 августа 2018 года.

В 2020 году ожидается выход на маршрут второй «Кометы», которая в настоящее время находится в Севастополе. Ожидается, что география маршрутов также расширится – появятся рейсы из Севастополя в Евпаторию и из Ялты в Феодосию.