Помпео критикує Росію за призов до армії жителів Криму і закликає повернути півострів Україні
|21:01 10.06.2020
|Крым
Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Росія набирає в Криму призовників до армії під страхом кримінального покарання.
"З 2015 року Росія призвала на службу до збройних сил тисячі чоловіків Криму і застосувала кримінальне покарання щодо тих, хто не підкорився", - сказав він у середу з нагоди публікації доповіді про релігійні свободи у світі за 2019 рік, передає Інтерфакс-Україна.
Держсекретар закликав Росію зупинити "утиски" тих, хто виступає проти "окупації" Криму, звільнити "неправомірно затриманих українців" і повернути контроль над півостровом Україні.
Помпео наголосив: "Крим - це Україна".
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