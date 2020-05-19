Санкції «не перешкоджають спроможності Росії» боротися з COVID-19 – високопосадовці ЄС

20:45 10.06.2020   Россия

Два високопосадовці Європейського союзу відкинули пропозиції про можливість скасування санкцій, запроваджених проти Москви через її дії в Україні.

Обмежувальні заходи «не перешкоджають спроможності Росії» боротися з епідемією коронавірусної інфекції, йдеться в листі, який бачив кореспондент Радіо Свобода.

У датованому 26 травня листі, адресованому групі європейських законодавців, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Європейської ради Шарль Мішель писали, що санкції, ухвалені у 2014 році, не мають на меті зашкодити населенню Росії.

«Жоден із заходів не передбачає заборону експорту продуктів харчування чи медикаментів, вакцин чи медичного обладнання», – сказали вони.

Лист був адресований 19 членам Європарламенту, які звинуватили Росію у використанні пандемії коронавірусної інфекції, щоб домогтися перегляду або скасування санкцій.

Президент Росії Володимир Путін запропонував під час відеоконференції «Групи 20» в березні заморозити економічні санкції на «гуманітарних» підставах, щоб дозволити країнам краще боротися з коронавірусною інфекцією.

Санкції ЄС вперше були введені у 2014 році у відповідь на анексію Росією українського Криму та через роль Росії в збройному конфлікті на сході України.

У березні ЄС продовжив на шість місяців заморожування активів та заборону отримання віз для 175 осіб та 44 юридичних осіб, причетних до підриву територіальної цілісності України. Очікується також, що під час відеоконференції 19 червня лідери ЄС погодяться продовжити економічні санкції проти Росії, переважно націлені на енергетичний та банківський сектори країни.



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