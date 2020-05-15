Государственный департамент США обнародовал доклад о свободе религии в мире за 2019 год. Там также упоминается и аннексированный Крым.

В частности отмечается, что Россия преследует и запугивает религиозные меньшинства, «Свидетелей Иеговы», Православную церковь Украины и крымских татар-мусульман, передаєт Крым.Реалии.

«Оккупационные власти продолжают арестовывать крымских татар, обвинять в незаконной миссионерской деятельности, захватывать украинские церкви», – говорится в отчете.

Религиозные и правозащитные группы продолжают сообщать, что российские СМИ в своих материалах пытаются вызвать подозрение и страх по отношению к различным религиозным группам, в частности, к «Хизб ут-Тахрир», которая запрещена в России и аннексированном ею Крыму, но законна в Украине. Российские СМИ также изображают «Свидетелей Иеговы» как «экстремистов», отмечается в докладе.

«Правительство США продолжает осуждать запугивание христианских и мусульманских религиозных групп российскими оккупационными властями в Крыму и привлекать международное внимание к этим нарушениям. В посольстве США в Украине сообщили, что Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать религиозную свободу в Крыму, и заставят оккупационные власти вернуть конфискованное имущество и освободить заключенных, осужденных за свои религиозные или политические убеждения», – говорится в отчете.

Ранее ​в отчете Комиссии США по международной религиозной свободе сообщалось, что Россия оказалась среди 14 стран мира, которые Госдепартамент США должен причислить к списку «стран, вызывающих особую обеспокоенность». В частности, в отчете идет речь о нарушении со стороны России права на свободу религии в аннексированном Крыму.