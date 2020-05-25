Наразі в акваторії Чорного моря тривають державні випробування малого броньованого артилерійського катера (МБАК) «Костопіль». Це 7-й корпус із серії катерів проєкту 58155, збудований на суднобудівному підприємстві «Кузня на Рибальському».

Як повідомив АрміяInform представник підприємства «Кузня на Рибальському» Леонід Бабак, особливостями цього етапу державних випробувань стала перевірка бойових спроможностей катера, а саме застосування кормових і носових бойових модулів під час нанесення прицільних вогневих ударів по берегових цілях. Дальність стрільби до мішеней становила до 2 кілометрів.

Крім проведення стрільб у морі, військові моряки разом із заводчанами перевірили морехідні якості катера, швидкість, маневрені характеристики на ходу та під час розворотів, можливості енергетичної установки й апаратури навігації. Протестували роботу системи захисту від наведення зброї противника. Ця система діє в автоматичному режимі й дає змогу захистити екіпаж і корпус катера з допомогою «теплових пасток», які відстрілюються в разі опромінення об’єкта системами наведення зброї противника. Також моряки перевірили можливості системи автоматичної постановки димових і теплових завіс.

До слова, «Костопіль», як і інші МБАКи, має низьку візуальну оптико-електронну, радіолокаційну та теплову непомітність. Тож катер малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника.

Нагадаємо, що головне призначення МБАКів у загальній системі бойового застосування ВМС ЗС України – патрулювання в ближній морській зоні, охорона та оборона портів і морських або річкових комунікацій у межах територіальних морських вод, посилення охорони державного кордону, участь у різнопланових морських операціях в акваторії Чорноморсько-Азовського басейну, зокрема в операціях з протидії ймовірним висадкам десантних засобів противника на узбережжя тощо.

Після проведення всіх етапів державних випробувань МБАК «Костопіль» увійде до сил постійної бойової готовності національного військового флоту.