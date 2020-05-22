У Криму доведеться оголошувати НС через нестачу води – вчений

20:01 10.06.2020   Крым

Заступник директора Інституту водних проблем і меліорації України Михайло Яцюк вважає, що запаси водосховищ Криму настільки малі, що влітку доведеться оголошувати надзвичайну ситуацію на півострові.

Про це він сказав Крым.Реалии.

«Сьогоднішні запаси в кримських водоймищах настільки маленькі, що влітку, напевно, доведеться оголошувати надзвичайну ситуацію не тільки в степовому Криму і на сході півострова, а й в інших районах. Кримчани повинні готуватися до лімітованої подачі питної води», – сказав Яцюк.

При цьому він розкритикував новий проєкт кримських вчених з видобутку додаткових запасів прісної води для півострова, що розташовані під верхнім рівнем річок і стікають у море.

«На мій погляд, колеги-географи просто знайшли черговий інформаційний привід, щоб заспокоїти місцеве населення: мовляв, вода є, тільки її треба знайти і взяти. Підрусловий стік дійсно існує, інше питання: які в нього обсяги? Вода не може братися нізвідки, і якщо в басейні річки не випадають опади, то стоки не формуються ні в основному руслі, ні під ним. Отже, тут я бачу маніпуляцію: потреби Криму ніяк не можна компенсувати використанням цього підруслового стоку. До того ж почалося літо, коли температура підвищується, обсяги випарів збільшуються», – зазначив Яцюк.

Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксенов стверджує, що 2020 рік став найбільш посушливим за 150 років спостережень.

За останній місяць наповнюваність водосховищ Криму знизилася на 7,1 млн кубометрів, визнали в кримському Держкомводогоспі.

Російське видання «Проект» 3 червня повідомило, що російська влада анексованого Криму не здатна вирішити проблеми з водопостачанням півострова.

У Постійному представництві президента України в АРК повідомили, що постачання води в анексовані Росією Крим і Севастополь через Північно-Кримський канал можливе тільки після деокупації півострова.



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