Другий блок судових слухань у справі МН17 призупинено до 22 червня

19:41 10.06.2020   Россия

У другому блоці судового процесу у справі про збитий у 2014 році в небі над Донецькою областю малайзійський Boeing МН17 зроблено перерву до 22 червня.

Про це у середу під час слухань, які відбуваються у судовому комплексі Схіпголу в Нідерландах, заявив головуючий суддя Гендрік Стейнгаус (Hendrik Steenhuis), передає Інтерфакс-Україна.

"В останні дні захист означив, які у них були проблеми у зв'язку з приготуваннями захисту для пана Пулатова. Прокурор детально пояснив перебіг слідства і структуру справи. У ці дні обговорювали багато аспектів, але не було ще глибокого обговорення змісту різних заяв і доповідей. Прокурор обговорював декілька недавніх подій і також говорив про планування подальших слухань. У захисту буде можливість виступити та відреагувати на все, що було представлено. Щоб дати змогу їм підготуватися, ці слухання будуть призупинені до 10:00 22 червня", - пояснив головуючий суддя.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі 298 людей, які перебували на борту, загинули. Дві третини пасажирів - піддані Нідерландів. Розслідування причин катастрофи провадить міжнародна слідча група, до якої увійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.

У вересні 2016 року група оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною з ЗРК "Бук", а рік тому оголосила про приналежність "Бука" до російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокується в Курську.



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