Южный окружной военный суд на три месяца - до 14 сентября 2020 года продлил срок содержания под стражей Арсену Абхаирову, Рустему Эмирусеинову, Эскендеру Абдулганиеву, арестованным в рамках красногвардейского «дела Хизб ут-Тахрир» на 3 месяца - до 14 сентября 2020 года.

Об этом сообщил корреспондент «Крымской солидарности» в Ростове-на-Дону, где сегодня рассматривалось дело по существу.

«Следователь и прокурор не представили ни одного доказательства. Только предположения, которые основываются на тяжести обвинения, хотя мы знаем, что эта причина не может влиять на продление. Понятые допрашиваются, свидетели допрошены, держать их в СИЗО нет необходимости, тем более там нечеловеческие условия. Я считаю, что мера пресечения должна быть изменена на домашний арест. Это тоже арест, ваша честь», – заявил в суде адвокат Курбединов.

Председательствующий судебной коллегии Плиско Руслан не принял во внимание доводы защиты и продлил срок содержания под стражей.

14 февраля 2019 года в поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма были проведены обыски в домах крымских татар. В последствии были задержаны трое крымских татар мусульман. Эмирусеинов обвиняется по ч.1 ст. 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации»). Абхаирову и Абдулганиеву вменяется обвинение по ч.2 ст .205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»).

На данный момент уголовное дело находится на стадии рассмотрения по существу в Южном Окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Всем задержанным грозят сроки от 15 до 20 лет лишения свободы в колониях строгого режима. В составе этой группы самый молодой из всех задержанных крымских татар в Крыму – Эскендер Абдулганиев.

Вину арестованные не признают. Их дело правозащитники и адвокаты считают политически мотивированным.