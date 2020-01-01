МЗС попередило: найближчим часом Росія готує провокації в акваторії Азовського моря

19:01 10.06.2020   Украина

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, якого президент уповноважив представляти Україну у справах проти Росії, що розглядаються в Міжнародному суді ООН і арбітражних трибуналах з морського права,  впевнений, що ближчим часом Україні доведеться стикнутися з активними провокаціями з боку російської сторони в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

«Нашою задачею є чітке дотримання норм і стандартів міжнародного права. На нашій стороні правда і сила доказової бази, зібрана одними з найкращих юристів в нашій державі», – сказав в інтерв’ю «Главкому» Євген Єнін.

За словами Єніна, Україна  кілька тижнів тому подала свій Меморандум до Міжнародного арбітражу у справі про незаконне затримання РФ трьох військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів, які згідно з Конвенцією ООН з Міжнародного морського права користуються абсолютним імунітетом.

Відповідаючи на запитання, чи розслідування ДБР у справі про перехід українських кораблів через Керченську протоку, фігурантом якої є екс-президент Порошенко, не підриває аргументи нашої сторони в Міжнародному морському трибуналі, Євген Єнін сказав, що  у нього немає жодних сумнівів, що російська сторона буде максимально політизувати цей процес і маніпулювати різними речами. В тому числі висловлюваннями окремих політиків чи посадовців з українського боку. «Справа, яку ми подали в Міжнародний арбітраж насамперед стосується незаконного затримання наших військових суден та їхніх екіпажів, і ті докази, які ми зібрали, в повній мірі підтверджують правоту нашої позиції», – зазначив дипломат.
 
Нагадаємо, 20 листопада 2019 року командувач ВМС ЗС України Воронченко заявив, що на затриманих Росією кораблях демонтовано практично все обладнання, в тому числі унітази, розетки, плафони. Він зазначив, що «росіяни угробили» катери і пообіцяв показати всьому світу «варварське ставлення» Москви.Зазначимо, що колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, в якому вказано перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях «Нікополь», «Бердянськ» і буксирі «Яни Капу».

Передані захоплені у 2018 році  Росією українські кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу» прийшли 20 листопада 2019 року у порт Очаків. Їх супроводжували буксири «Титан», «Гайдамака» та пошуково-рятувальний корабель «Сапфір», які ще 16 листопада вийшли з портів Одеси, Чорноморська та Южного.

21 листопада 2019 року влада Росії заявила, що повернули Україні захоплені кораблі «в нормальному стані» - і унітаз на катері нібито не крали.

Як «підтвердження» цього, було показано якесь відео, в якому ФСБ чомусь особливо акцентується на наявності незайманого гальюна. 



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