Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, якого президент уповноважив представляти Україну у справах проти Росії, що розглядаються в Міжнародному суді ООН і арбітражних трибуналах з морського права, впевнений, що ближчим часом Україні доведеться стикнутися з активними провокаціями з боку російської сторони в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.



«Нашою задачею є чітке дотримання норм і стандартів міжнародного права. На нашій стороні правда і сила доказової бази, зібрана одними з найкращих юристів в нашій державі», – сказав в інтерв’ю «Главкому» Євген Єнін.



За словами Єніна, Україна кілька тижнів тому подала свій Меморандум до Міжнародного арбітражу у справі про незаконне затримання РФ трьох військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів, які згідно з Конвенцією ООН з Міжнародного морського права користуються абсолютним імунітетом.



Відповідаючи на запитання, чи розслідування ДБР у справі про перехід українських кораблів через Керченську протоку, фігурантом якої є екс-президент Порошенко, не підриває аргументи нашої сторони в Міжнародному морському трибуналі, Євген Єнін сказав, що у нього немає жодних сумнівів, що російська сторона буде максимально політизувати цей процес і маніпулювати різними речами. В тому числі висловлюваннями окремих політиків чи посадовців з українського боку. «Справа, яку ми подали в Міжнародний арбітраж насамперед стосується незаконного затримання наших військових суден та їхніх екіпажів, і ті докази, які ми зібрали, в повній мірі підтверджують правоту нашої позиції», – зазначив дипломат.



Нагадаємо, 20 листопада 2019 року командувач ВМС ЗС України Воронченко заявив, що на затриманих Росією кораблях демонтовано практично все обладнання, в тому числі унітази, розетки, плафони. Він зазначив, що «росіяни угробили» катери і пообіцяв показати всьому світу «варварське ставлення» Москви.Зазначимо, що колишній військовий прокурор Анатолій Матіос опублікував документ, в якому вказано перелік пошкоджень і вкраденого майна на українських кораблях «Нікополь», «Бердянськ» і буксирі «Яни Капу».



Передані захоплені у 2018 році Росією українські кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу» прийшли 20 листопада 2019 року у порт Очаків. Їх супроводжували буксири «Титан», «Гайдамака» та пошуково-рятувальний корабель «Сапфір», які ще 16 листопада вийшли з портів Одеси, Чорноморська та Южного.



21 листопада 2019 року влада Росії заявила, що повернули Україні захоплені кораблі «в нормальному стані» - і унітаз на катері нібито не крали.

Як «підтвердження» цього, було показано якесь відео, в якому ФСБ чомусь особливо акцентується на наявності незайманого гальюна.