Реалии «дружбы» России: армию Армении заставили покупать российские снайперские винтовки

18:41 10.06.2020   Армения

 Недавно так называемая армия обороны Нагорно-Карабахской республики получила новую партию оружия из России.

Об этом информирует enovosty.com/news.

«Среди полученных новых образцов стрелкового оружия были российские АК-12, АК-103, ПП-19-01 “Витязь”, АС “Вал”, РГ-6 (6Г30) “Гном”, пулемёты “Корд” и снайперские винтовки ORSIS Т-5000. И вот о последних, думаю, стоит рассказать немного поподробнее. Дело в том, что в сентябре 2019 между МО Армении и российским производителем оружия «ORSIS» разгорелся небольшой скандал. Так, российская компания после того как её исключили из тендера обратилась в суд с требованием возбуждения уголовного дела против армянской стороны. Вместе с тем, пока это обращение рассматривалось, российская компания «ORSIS» буквально осадила военного атташе посольства Армении в России с требованием пояснить, в связи с чем их продукцию исключили из тендера, в котором, внезапно, но они оказались единственными участниками.

При этом, когда к компании «ORSIS» обращались СМИ за комментариями, они разводили руками, мол “Какое такое обращение в суд на министерство обороны Армении? Не-не-не, мы надеемся на возобновление сотрудничества!” Если честно, эти заявления компании резко контрастировали с заявлениями начальника отдела по связям с общественностью министерства обороны Армении Геворга Алтуняна, который армянским СМИ подтвердил, что по иску «ORSIS» начато следствие.

Собственно, ситуация была до боли наглядной и показательной – не покупаешь оружие у России, будь готов к судам и жёсткому прессингу, пока небо в овчинку не покажется. И, что самое интересное, Армению в данном случае можно понять. Ведь если говорить про танки Т-72 или ОТРК “Искандер”, или даже истребители Су-35, которые эта страна не производит – их она вынуждена закупать. Но вот если говорить о стрелковом оружии, то его производство Ереван освоил и конкурентами конкретно ORSIS Т-5000 являются армянские разработки снайперских винтовок Aspar Arms ASS-300, ASR-300/ASR-300C и другие.

Некоторое время спустя, в октябре 2019, скандал получил продолжение. А именно — Министерство промышленности и торговли Российской Федерации направило письмо в адрес министра обороны Армении Давида Тонояна, с просьбой лично разобраться в ситуации со срывом оружейного тендера “ORSIS”. Письмо было передано через МИД, что подчеркивало уровень задействованных в этом давлении на Армению рычагов.

И, что называется, не прошло и пол года… Хотя нет, прошло именно полгода и партия российского оружия, среди которого и печально известные ORSIS Т-5000, передаётся так называемой армии обороны НКР, которая, де факто, может считаться подразделением ВС Республики Армении. То есть, Москва, всё же, сломала Ереван и заставила своих армянских “друзей” покупать свои снайперские винтовки.

Вот и получается, что дружба с латентным, а порою и явным шантажом это неотъемлемая составляющая отношений России с её “друзьями”. Что лишний раз и было доказано, равно как и то, какую позицию в двухсторонних отношениях Россия-Армения занимает конкретно Армения», — пишет Злой Одессит
 



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