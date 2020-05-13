Прокурор у судових слуханнях у справі про МН17 заявив, що трьох громадян Росії та одного українця - Гіркіна, Пулатова, Дубінського та Харченка обвинувачують у тому, що вони відігравали керівну, організуючу та підтримуючу роль у розгортанні ЗРК "Бук", із якого 17 червня 2014 року у небі над східною Україною був збитий рейс МН17 "Малазійських авіаліній" .

Про це у середу в рамках другого блоку попередніх слухань у справі про збитий МН17, які проходять у судовому комплексі Схіпголу в Нідерландах, заявив представник прокуратури Тейс Бергер (Thijs Berger), передає Інтерфакс-Україна.

"Державна прокуратура обвинувачує підозрюваних Гіркіна, Дубінського, Пулатова та Харченка у тому, що вони відігравали керівну, організуючу та підтримуючу роль у розгортанні системи "Бук", який збив MH17. Гіркін і Дубінський були на вершині збройного угруповання "ДНР". Пулатов і Харченко були їхніми безпосередніми підлеглими. Згідно з обвинуваченням, вони спільно запросили систему "Бук", отримали її у Російської Федерації та використовували для збройної боротьби з ціллю збити літак. Вони використовували "Бук" як інструмент для досягнення своєї загальної цілі у збройній боротьбі", - констатував він.

Бергер нагадав, що прослухані телефонні розмови "показують, наскільки їм потрібен "Бук"." Вони направили "Бук" на місце стрільби, після катастрофи вони обговорювали, чи зробив "їхній" "Бук" свою роботу, потім вони з ентузіазмом обговорювали, що збили літак, після чого організували вивезення "Буку" до Російської Федерації", - наголосив прокурор.

При цьому він зазначив, що в обвинуваченні не зазначається, що підозрювані "самі натиснули кнопку, вказали на ціль або наказали команді системи "Бук" стріляти". "Вони не переслідуються у судовому порядку як фактичні виконавці процесу. Отже, не потрібно жодних доказів про точний час подій, щоб судити цих чотирьох підозрюваних", - впевнене обвинувачення.

Бергер особливо наголосив на тому факті, що в разі помилки, що ракета, яка вразила MH17, можливо, призначалася для військового літака, нічого не змінюється. "Навмисна помилка не має жодного значення для доказів того, що цей злочин було скоєно. Отже, не потрібно жодних до