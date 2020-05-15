Український політв'язень у РФ Олександр Шумков, як і раніше, знаходиться в загоні суворих умов утримання (СУУ); при цьому у касаційному суді, що відбувся нещодавно, було підтверджено неправомірність стягнень, накладених на нього керівництвом колонії.

Про це Шумков повідомив латвійській активістці Тетяні Лазде, яка передала копію листа Укрінформу.

«До сих пір поки що я сиджу в СУУі, кожен день мене наближає до звільнення. Незабаром грудень. Цікаво, ось як і наскільки змінилося все в Україні й світі за ці три роки, що взагалі на мене чекає?» - написав Шумков.

Він уточнює, що вже не вірить, що потрапить у списки на можливий обмін ( «мабуть, нещасна я людина»), «тут дай би Бог взагалі повернутися в Україну».

Лист позначено Шумковим 9 червня. У минулому листі, що прийшов наприкінці квітня, політв'язень так і припускав, що залишився до кінця терміну, який минає 24 грудня, час проведе «злісним порушником у суворих умовах утримання або на ПКТ» (приміщення камерного типу).

При цьому Шумков нагадав, що під час нещодавнього касаційного суду в Москві рішення було винесено на його користь.

Як пояснила родичка політв'язня Людмила Шумкова, мова йде про про Другий касаційний суд загальної юрисдикції, який 3 червня розглянув касаційну скаргу керівництва ФКУ ІК-4 УФСІН РФ по Тверській області на постанову Тверського обласного суду, яким було визнано незаконними й необгрунтованими рішення адміністрації колонії про стягнення у вигляді утримання в ШІЗО і ПКТ, накладених на Олександра Шумкова. Суд відхилив скаргу керівництва колонії. Людмила Шумкова назвала це «черговою маленькою перемогою над системою». І подякувала адвоката Романа Лизлова за професійні дії, а також висловила подяку консулу України в Росії Сергію Дірізе, присутнього на засіданні.

Як відомо, колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков 4 грудня 2018 року засуджений Севським судом Брянської області РФ до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося про те, що Шумков з 17 листопада 2014 року по 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності "Правого сектора", яка була "направлена ​​проти інтересів Росії".

Як повідомлялося, 9 грудня український політв'язень у Росії Олександр Шумков повідомив, що за відмову в співпраці в якості «засекреченого свідка» ФСБ погрожував йому невключенням у список на можливий обмін і навіть тим, що «взагалі живим з Росії не повернеться».

Світова управа Спілки української молоді просила Президента України Володимира Зеленського включити політв'язня Олександра Шумкова до переліку осіб, щодо яких ведуться переговори про повернення в Україну.