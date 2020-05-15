“Охоронець Яроша” не вірить, що потрапить у списки на обмін

18:01 10.06.2020   Крым

Український політв'язень у РФ Олександр Шумков, як і раніше, знаходиться в загоні суворих умов утримання (СУУ); при цьому у касаційному суді, що відбувся нещодавно, було підтверджено неправомірність стягнень, накладених на нього керівництвом колонії.

Про це Шумков повідомив латвійській активістці Тетяні Лазде, яка передала копію листа  Укрінформу.

«До сих пір поки що я сиджу в СУУі, кожен день мене наближає до звільнення. Незабаром грудень. Цікаво, ось як і наскільки змінилося все в Україні й світі за ці три роки, що взагалі на мене чекає?» - написав Шумков.

Він уточнює, що вже не вірить, що потрапить у списки на можливий обмін ( «мабуть, нещасна я людина»), «тут дай би Бог взагалі повернутися в Україну».

Лист позначено Шумковим 9 червня. У минулому листі, що прийшов наприкінці квітня, політв'язень так і припускав, що залишився до кінця терміну, який минає 24 грудня, час проведе «злісним порушником у суворих умовах утримання або на ПКТ» (приміщення камерного типу).

При цьому Шумков нагадав, що під час нещодавнього касаційного суду в Москві рішення було винесено на його користь.

Як пояснила родичка політв'язня Людмила Шумкова, мова йде про про Другий касаційний суд загальної юрисдикції, який 3 червня розглянув касаційну скаргу керівництва ФКУ ІК-4 УФСІН РФ по Тверській області на постанову Тверського обласного суду, яким було визнано незаконними й необгрунтованими рішення адміністрації колонії про стягнення у вигляді утримання в ШІЗО і ПКТ, накладених на Олександра Шумкова. Суд відхилив скаргу керівництва колонії. Людмила Шумкова назвала це «черговою маленькою перемогою над системою». І подякувала адвоката Романа Лизлова за професійні дії, а також висловила подяку консулу України в Росії Сергію Дірізе, присутнього на засіданні.

Як відомо, колишній охоронець Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков 4 грудня 2018 року засуджений Севським судом Брянської області РФ до чотирьох років ув'язнення. У вироку йшлося про те, що Шумков з 17 листопада 2014 року по 23 серпня 2017 року брав участь у діяльності "Правого сектора", яка була "направлена ​​проти інтересів Росії".

Як повідомлялося, 9 грудня український політв'язень у Росії Олександр Шумков повідомив, що за відмову в співпраці в якості «засекреченого свідка» ФСБ погрожував йому невключенням у список на можливий обмін і навіть тим, що «взагалі живим з Росії не повернеться».

Світова управа Спілки української молоді просила Президента України Володимира Зеленського включити політв'язня Олександра Шумкова до переліку осіб, щодо яких ведуться переговори про повернення в Україну.



Ще на цю тему:

09:00 11.06.2020
В Крыму четыре дня подряд стоит рекордная жара
21:01 10.06.2020
Помпео критикує Росію за призов до армії жителів Криму і закликає повернути півострів Україні
20:30 10.06.2020
Россия нарушает свободу вероисповедания в Крыму – отчет Госдепартамента США
17:21 10.06.2020
ФСБ РФ затримала 20-річного кримчанина за "підозрою в екстремізмі"
14:30 10.06.2020
Правозащитники насчитали почти сотню украинских политузников в тюрьмах России и Крыма
14:01 10.06.2020
В українському міністерстві опублікували карту децентралізації Криму
13:30 10.06.2020
Бабин: Россия срочно готовится к созданию «ХНР»
10:30 10.06.2020
Зеленський сказав, чому Крим повернеться до України
09:01 10.06.2020
Суд у Москві розгляне продовження запобіжного заходу кримчанину Яцкіну
08:30 10.06.2020
Біля будівель обласних центрів України пропонують 26 червня підняти кримськотатарські прапори
08:01 10.06.2020
Судилище Приходька у РФ: свідок обвинувачення вимагає змінити свій голос
20:50 09.06.2020
Оккупационный суд приговорил жителя Севастополя к 10 годам колонии "за шпионаж"
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
11:30 11.06.2020
ЮВО: В Армении российские минометчики учились уничтожать военную технику противника
18:41 10.06.2020
Реалии «дружбы» России: армию Армении заставили покупать российские снайперские винтовки
08:45 10.06.2020
Вірменія "покарала" експортерів свого коньяку: продають розбавлений водою
18:15 09.06.2020
ЮВО: На российских военных базах в Армении возобновились учения
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 05.06.2020
Болгария закупает у США новые истребители F-16 и продает российские МИГ-29
14:41 29.05.2020
Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС, але не для всіх
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
14:15 27.05.2020
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
Всі новини країни
Греция Греция
13:45 10.06.2020
Греція та Італія підписали угоду про розмежування морських кордонів між двома країнами
11:45 10.06.2020
Греція з 16 червня відкриє кордон для громадян Італії
16:15 09.06.2020
У Греції зафіксували стрибок захворюваності на COVID-19
10:45 09.06.2020
Греческий парламент одобрил несколько программ усиления национального флота
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:00 09.06.2020
Все военные базы в Грузии будут обустроены по единому стандарту НАТО
17:00 03.06.2020
Количество фермеров - участников госпрограммы агрострахования в Грузии возросло на 40%
12:15 01.06.2020
В Грузии возобновляют работу все виды открытых магазинов, в том числе и моллы
11:00 28.05.2020
МИД Грузии обвинил Россию в нарушении военного договора
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:48 10.06.2020
Коронавірус виявили у двох працівників парламенту Молдови
16:45 09.06.2020
Молдова готує додаткові місця через зростання кількості хворих на коронавірус
21:10 03.06.2020
Молдавские парламентарии требуют отказаться от российского газа
18:40 01.06.2020
В Молдове арестовали недвижимость Плахотнюка
Всі новини країни
Россия Россия
13:30 11.06.2020
Росія злякалася нової американської ракети, яка стане "вбивцею С-400" та знищить російський флот / Фото
12:45 11.06.2020
Координацию морских аварийно-спасательных служб РФ возложат на правительство
12:15 11.06.2020
В РФ одобрили модернизацию гидроузлов на Волго-Донском канале
11:20 11.06.2020
В январе-апреле крупнейший портовый холдинг России сократил контейнерооборот на 23,2%
Всі новини країни
Румыния Румыния
10:15 11.06.2020
Румунська компанія встановить перший офшорний вітропарк в Чорному морі
20:10 09.06.2020
Румунія в оборонній стратегії вперше розглядає Росію як ворожу державу
20:00 03.06.2020
Найбільший курортний пляж на Чорному морі в Румунії відкрили після карантину / Відео
16:22 02.06.2020
У Румунії стався землетрус магнітудою 4,4 бала
Всі новини країни
Турция Турция
13:45 11.06.2020
Аєропорт Стамбула возобновил международные авиарейсы
16:30 10.06.2020
Розпочато будівництво корвету для ВМС Пакистану
13:30 09.06.2020
Туреччина і РФ домовились про постачання другої партії С-400
12:30 09.06.2020
Турция определила 7 участков для разведки нефти в Ливии
Всі новини країни
Украина Украина
13:15 11.06.2020
МИД Украины: Предстоящее голосование в Крыму по поправкам в Конституцию России незаконно
13:00 11.06.2020
Наглый нарушитель: В одесском порту ошвартовалось судно, которое возит стратегическое сырье в оккупированный Крым / Фото
12:30 11.06.2020
Телеконференція лідерів ЄС і країн Східного Партнерства відбудеться 18 червня
12:00 11.06.2020
У Чорному морі випробовували бойові можливості артилерійського катера «Костопіль»
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд