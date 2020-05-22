Патрульный корабль ЧФ РФ «Павел Державин» прошел электромагнитную обработку
|17:41 10.06.2020
|Крым
Патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин», построенный для ЧФ РФ, прошел первичную электромагнитную обработку.
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот2017.
Намагниченность корпуса корабля была уменьшена на внешней сдаточной базе в акватории Новороссийска с использованием стенда безобмоточного размагничивания.
Экипаж, сформированный в Новороссийской военно-морской базе ЧФ, на постоянной основе находится на борту корабля.
Как уточнили в пресс-службе, в ближайшие месяцы военные моряки совместно с заводской сдаточной командой проведут весь комплекс заводских и государственных испытаний. Затем «Павел Державин» будет принят в состав ЧФ РФ.
Патрульные корабли проекта 22160 — российские патрульные корабли (корветы) ближней и дальней морской зоны. Предназначены для несения патрульной службы по охране территориальных вод, патрулирования 200-мильной исключительной экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах, экологического мониторинга окружающей среды в мирное время, охранения кораблей и судов на переходе морем, а также военно-морских баз и водных районов с целью предупреждения о нападении различных сил и средств противника — в военное время, а также операций в дальней морской и океанской зонах.
Корабли серии достраиваются на заводе «Залив» в оккупированной Керчи.
В декабре 2018 года головной патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков» вошел в состав Черноморского флота.
Второй корабль серии «Дмитрий Рогачёв» вошёл в состав флота в июне 2019 года.
Третий патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин» в апреле 2020 года отбуксирован из Керчи в Новороссийск для прохождения заводских ходовых и государственных испытаний, принятие на вооружение ожидается до конца 2020 года.
Основные характеристики
Водоизмещение — 1500 т (стандартное), 1700 т (полное)
Длина — 91,0 м (по КВЛ), 94,0 м (наибольшая)
Ширина — 14,0 м
Осадка — 3,4 м, 4,0 м (габаритная)
Бронирование — противопульное
Двигатели ГЭУ двухвального типа: 2 дизеля 16Д49 по 6000 л.с.
ЭЭУ: 4 Дизель-генератора
1 аварийно-стояночный ДГ
Мощность 12 000 л. с. (8826 КВт) (ГЭУ) 4 × 300 КВт, 1 × 100 КВт
Движитель — 2 винта фиксированного шага
Скорость хода — 25 узлов (полная), 16 узлов (патрульная)
Дальность плавания — 6000 миль (на 16 узлах)
Автономность плавания — 60 суток
Экипаж — 28 человек (до 80 человек с дополнительным экипажем)
Вооружение
Навигационное вооружение — НРЛС «Пал-Н»
Радиолокационное вооружение — РЛСО «Позитив-МК»
Радиоэлектронное вооружение — ГАС «Ариадна», комплекс РЭП ТК-25,
комплекс РЭП ПК-10
Тактическое ударное вооружение — 2 х 4 РК«Калибр» или 2 х 4 ПКР «Уран» Х-35У в контейнерном исполнении
Артиллерия — 1 × 76,2 мм АУ АК-176МА, 2 х МТПУ 14,5 мм
Ракетное вооружение — 1 x ПУ ЗРК 3М-47 «Гибка», 8 × ПЗРК «Игла-С», «Верба»
Авиационная группа — 1 вертолёт массой до 12 тонн (Ка-27, Ка-29, Ка-52К) и 2 — 4 БПЛА в палубном ангаре.
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