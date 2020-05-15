ФСБ Росії стверджує, що затримала 20-річного жителя Севастополя Андрія Кулієвіча за підозрою "в розпалюванні ненависті або ворожнечі". У будинку кримчанина вже провели обшук, вилучили телефон і електронні носії.

Про це повідомляють "Ґрати", передає Кримськотатарський Ресурсний Центр.

"Вдома у Кулієвіча провели обшук, вилучили телефон і електронні носії. Після цього севастопольця доставили в управління ФСБ в Сімферополі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у I кварталі 2020 року в окупованому Криму зафіксовано 15 обшуків, 12 з яких були проведені в будинках кримських татар. Цей показник менший за кількості обшуків за I квартал 2019 року. Тоді КРЦ зафіксував 45 обшуків. Проте тенденція переслідувань з політичних і релігійних мотивів залишається незмінною з початку окупації півострова.