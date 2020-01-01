У ЄС підтверджують, що Росія і Китай вдаються до дезінформаційних кампаній

16:45 10.06.2020   Россия

У ЄС підтверджують, що іноземними гравцями, які стоять за дезінформаційними кампаніями, є Росія і Китай.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час пресконференції заявила єврокомісар з питань цінностей та прозорості Вера Юрова.

Відповідаючи на запитання ЗМІ щодо того, які зовнішні гравці причетні до кампаній з дезінформації щодо коронавірусу, Юрова зазначила, що йдеться про Росію і Китай.

"Якщо говорити про зовнішні сили, ми чітко згадуємо Росію і Китай. У нас достатньо доказів для таких заяв", - зазначила вона.

Високий представник  ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель та Вера Юрова зазначили, що ЄС і надалі посилюватиме зусилля для протидії дезінформації, координуючи зусилля з неурядовими фактчекінговими ініціативами, онлайн-платформами та дослідниками.

Жозеп Боррель наголосив, що цілеспрямовані дезінформаційні кампанії можуть бути використані як зброя для підриву демократії і довіри до влади, та, як у ситуації пандемії коронавірусу, створювати загрози для громадського здоров’я.

Як розповіла Юрова, вже є домовленість з низкою онлайн-платформ про боротьбу з неправдивою інформацією щодо коронавірусу і домовленість щодо того, аби користувачі у першу чергу бачили перевірену інформацію від національних органів охорони здоров’я та ВООЗ.

Нещодавно до ініціативи погодився приєднатися ТіkТоk, тривають перемовини з WhatsApp.

Водночас, додала єврокомісар, можливо зробити "набагато більше", і ЄС сподівається отримувати від онлайн-платформ більш детальну інформацію про дії тих, хто намагається цілеспрямовано поширювати дезінформацію.

За її словами, у майбутньому, скоріш за все, дезінформаційні кампанії будуть пов’язані з темою вакцинації та зміни клімату.



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