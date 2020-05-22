Данные еженедельного мониторинга по атмосферному воздуху свидетельствуют о повышенном загрязнении городского воздуха в Армянске и Красноперекопске по хлористому водороду, показатель «СИ» которого равен 3 и 4 соответственно.

В оккупированном Армянске загрязнение воздуха за период с 1 по 9 июня 2020г. было зафиксировано по 4 показателям: по взвешенным веществам, оксиду углероду, хлористому водороду и формальдегиду, передает Флот2017.

Так, «стандартный индекс» взвешенных веществ равный 1 (низкое загрязнение), «СИ» оксида углерода равный 2 (повышенное загрязнение), «СИ» хлористого водорода равный 3 (повышенное загрязнение), «СИ» формальдегида равный 1 (низкое загрязнение).

В оккупированном Красноперекопске за аналогичный период времени наблюдалось загрязнение воздуха по 3 показателям: взвешенные вещества, оксид углерода, хлористый водород. При чем значение «стандартного индекса» хлористого водорода – верхняя граница «повышенного загрязнения». Так, «СИ» взвешенных веществ равный 2 (повышенное загрязнение), СИ оксида углерода равный 1 (низкое загрязнение), СИ хлористого водорода равный 4 (повышенное загрязнение).

Отметим, что хлористый водород на воздухе при поглощении влаги образует туман — мельчайшие капельки соляной кислоты.

Стандартный индекс – показатель, который используется для измерения качества воздуха. «СИ»- наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДКм.р., из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.