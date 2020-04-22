На підприємстві Istanbul Naval Shipyard в Стамбулі 4 червня відбулася церемонія закладки кіля головного корвета типу «Ada» для ВМС Пакистану.

Про це повідомляє турецьке видання Anadolu Agency, передає Український мілітарний портал.

Переговори про постачання ВМС Пакистану чотирьох корветів турецької розробки почалися у 2015 році, а перший запит на купівлю був направлений у 2017 році.

У травні 2017 року під час виставки IDEF-2017 пакистанська компанія Karachi Shipyard & Engineering Works (KSEW) підписала з турецької STM (Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret AS) лист про наміри в рамках реалізації програми будівництва чотирьох кораблів типу «Ada» (MILGEM) для ВМС Пакистану.

У липні 2018 року командування ВМС Пакистану уклало офіційний контракт на поставку чотирьох корветів проєкту MILGEM з консорціумом турецьких компаній.

Основним підрядником поставки стала компанія ASFAT AS (Military Plants and Shipyard Management Joint Stock Company).

Точна вартість продажу не розкривалася, але за даними ЗМІ, вона склала 1,5 млрд дол. Угода також передбачає передачу Пакистану технологій і прав інтелектуальної власності на проєкт корабля, підготовку інженерного складу.

Згідно з контрактом, перші два кораблі будуть побудовані в Стамбулі, ще два – на підприємстві KSEW (Karachi Shipyard & Engineering Works) в Карачі.

Як очікується, до бойового складу ВМС Пакистану перша пара корветів увійде у 2022-2023 рр., друга – у 2024 році. Планується, що перший корвет буде побудований за 54 місяці, інші кораблі будуть поставлені через 60, 66 і 72 місяці після підписання контракту.

У вересні 2019 року на підприємстві Istanbul Naval Shipyard в присутності президента Туреччини Ердогана і начальника штабу ВМС Пакистану адмірала Зафара Махмуда Аббасі відбулася церемонія різання першої сталі для побудови головного корвета, призначеного для пакистанського флоту.

9 червня 2020 року на пакистанській верфі в Карачі пройшла церемонія різання сталі.

Корвети типу «Ada»

Корвет типу «Ada» (MILGEM) являє собою створений з використанням технологій малопомітності корабель довжиною 99,56 м, максимальною шириною 14,42 м і водотоннажністю близько 2032 т.

Силова установка CODAG складається з однієї газової турбіни General Electric LM2500 потужністю 23 МВт і двох 16-циліндрових дизельних двигунів серії MTU 16V 595 TE90 потужністю по 4320 кВт.

Максимальна швидкість – 29 вузлів, автономність – 15 діб. Дальність плавання – 3500 морських миль на крейсерській швидкості 15 вузлів. Екіпаж – 93 людини.

Озброєння корабля можуть скласти установка 76/62-мм Super Rapid (компанія OTO Melara), Mk.49 GMLS з 21 ЗУР RIM-116B, 8 протикорабельних ракет «Гарпун» у двох зчетверених ПУ, чотири двотрубних 324-мм торпедні апарати Mk46.

Корвет може нести вертоліт 10-тонного класу (S-70B). У проєкт корвета для ВМС Пакистану планується внести деякі зміни.

Реалізація Туреччиною проєкту MILGEM почалася у 2000 році в інтересах ВМС країни. Нині в складі турецького флоту є чотири корвети типу «Ada».