В оккупированном Крыму предотвращен теракт, об этом заявили в ФСБ .

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пятеро россиян готовили взрыв на одном из рынков Симферополя. Во время задержания у них изъяты самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие.

В ведомстве утверждают, что занимаясь подготовкой теракта, задержанные «пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма».

Отмечается, что задержанные з связаны с радикалами, воюющими в Донбассе.

