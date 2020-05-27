В оккупированном Крыму предотвращен теракт
|16:15 10.06.2020
|Крым
В оккупированном Крыму предотвращен теракт, об этом заявили в ФСБ.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», пятеро россиян готовили взрыв на одном из рынков Симферополя. Во время задержания у них изъяты самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие.
В ведомстве утверждают, что занимаясь подготовкой теракта, задержанные «пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма».
Отмечается, что задержанные з связаны с радикалами, воюющими в Донбассе.
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