Іран заявляє про готовність до переговорів щодо "чорних скриньок" МАУ

16:01 10.06.2020   Украина

Заступник міністра закордонних справ Ірану з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванда заявив, що Іран готовий провести переговори з Києвом щодо вирішення питань, пов’язаних з «чорними скриньками» збитого літака МАУ.

Про це повідомляє агентство Tasnim, передає Укрінформ.

«На зустрічі заступник міністра закордонних справ Ірану підкреслив, що він готовий провести переговори з українськими чиновниками в будь-який час та в будь-якому місці, визначеному українською стороною в найкоротші терміни, щоб негайно вирішити питання щодо «чорних скриньок» літака, оплативши компенсації сім'ям загиблих та інші питання, пов'язані з трагічним випадком», - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою український посол сказав, що передасть ці слова МЗС України.

Як повідомлялося раніше, 8 січня 2020 року після вильоту з Тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні було збито двома ракетами літак компанії МАУ. На його борту перебували 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану і Великої Британії.

Офіційний представник Ірану в міжнародній організації цивільної авіації ще у березні погодився передати бортові самописці Франції або Україні для аналізу, проте досі це не виконано.

Нині в Ірані затримано шестеро обвинувачених у зв'язку зі справою про катастрофу літака МАУ.



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