Лідери ЄС і країн Східного партнерства проведуть відеоконференцію 18 червня
|15:41 10.06.2020
|Украина
Президент Європейської ради Шарль Мішель скликав на 18 червня відеоконференцію лідерів країн Європейського союзу і країн "Східного партнерства".
Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті Ради.
На 18 червня був запланований традиційний саміт "Східного партнерства", але від його проведення відмовилися через пандемії коронавірусу, замінивши відеоконференцією.
У зустрічі також візьмуть участь президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.
"Лідери ще раз підтвердять стратегічну важливість "Східного партнерства". Вони також підкреслять важливість солідарності під час кризи COVID-19, включаючи значну підтримку ЄС для подолання наслідків спалаху в регіоні "Східного партнерства", - йдеться в анонсі заходу.
Крім того, лідери обговорять довгострокові цілі політики "Східного" партнерства та розвиток результатів після 2020 року, які мають бути затверджені на фізичному саміті на початку 2021 року.
Зауважимо, членами "Східного партнерства" є не тільки Євросоюз та 6 держав - східних партнерів - Україна, Молдова, Грузія, Білорусь, Вірменія і Азербайджан, але й 27 країн ЄС.
Раніше повідомлялося, що з великою ймовірністю під час відеоконференції не буде ухвалено традиційну декларацію саміту.
Нагадаємо, 11 травня Рада ЄС затвердила висновки про політику щодо країн "Східного партнерства" на період після 2020 року, у яких визнала європейські прагнення та європейський вибір східних партнерів, серед яких і Україна.
Ще на цю тему:
Польща і Швеція наполягають на участі лідерів країн ЄС у саміті "Східного партнерства" - ЗМІ
ЄС готує заміну саміту Східного партнерства - ЗМІ
Пристайко: Україна виступає за тіснішу співпрацю з ЄС в рамках "Східного партнерства"
ЄС має дати Східному партнерству надію повторити успішний шлях Західних Балкан – євродепутат
У Євросоюзі сподіваються, що саміт "Східного партнерства" буде проведений попри пандемію COVID-19
В ЄС не домовилися щодо прагнень країн "Східного партнерства" і стурбовані безвізом - ЗМІ
Саміт Східного партнерства переноситься на другу половину 2020 року
Кулеба просуває ідею особливого статусу України, Молдови та Грузії у Східному партнерстві
Ініціатива "Східне партнерство": Кулеба привітав заяву голів МЗС "Вишеградської групи"
ЕС мобілізувала пакет екстреної допомоги в рамках глобального реагування на спалах коронавірусу для країн Східного партнерства