Президент Європейської ради Шарль Мішель скликав на 18 червня відеоконференцію лідерів країн Європейського союзу і країн "Східного партнерства".

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті Ради.

На 18 червня був запланований традиційний саміт "Східного партнерства", але від його проведення відмовилися через пандемії коронавірусу, замінивши відеоконференцією.

У зустрічі також візьмуть участь президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

"Лідери ще раз підтвердять стратегічну важливість "Східного партнерства". Вони також підкреслять важливість солідарності під час кризи COVID-19, включаючи значну підтримку ЄС для подолання наслідків спалаху в регіоні "Східного партнерства", - йдеться в анонсі заходу.

Крім того, лідери обговорять довгострокові цілі політики "Східного" партнерства та розвиток результатів після 2020 року, які мають бути затверджені на фізичному саміті на початку 2021 року.

Зауважимо, членами "Східного партнерства" є не тільки Євросоюз та 6 держав - східних партнерів - Україна, Молдова, Грузія, Білорусь, Вірменія і Азербайджан, але й 27 країн ЄС.

Раніше повідомлялося, що з великою ймовірністю під час відеоконференції не буде ухвалено традиційну декларацію саміту.

Нагадаємо, 11 травня Рада ЄС затвердила висновки про політику щодо країн "Східного партнерства" на період після 2020 року, у яких визнала європейські прагнення та європейський вибір східних партнерів, серед яких і Україна.