Сім осіб з COVID-19 у Криму — у тяжкому стані
|15:01 10.06.2020
|Крым
Окупанти у Криму повідомляють, що семеро інфікованих коронавірусом пацієнтів перебувають в реанімації у тяжкому стані.
Про це повідомив «заступник» окупаційного «міністра охорони здоров'я» Криму Антон Лясковський, пишуть місцеві ЗМІ, передає ATR.
«Один пацієнт — на інвазивній ШВЛ (штучній вентиляції легенів — ред.), ще шість — на кисневій підтримці. 80 пацієнтів знаходяться в стані середнього ступеня тяжкості, з них 20 осіб — у задовільному стані», — розповів «чиновник».
Також він додав, що майже 3 тисячі мешканців Криму, які раніше контактували із інфікованими, перебувають під медичним наглядом.
Раніше стало відомо, що в окупованому Криму за останню добу підтвердили один новий випадок захворювання на коронавірус. Також окупанти 10 червня повідомили про смерть 18-го пацієнта з COVID-19 на півострові. Загальна кількість хворих в Криму, за офіційними даними «влади» півострова, досягла 635 осіб (458 — у Криму, 177 — у Севастополі).
На офіційному ресурсі російського штабу щодо поширення COVID-19 «Стопкоронавирус.рф» станом на 10 червня повідомляється про 457 інфікованих в окупованому Криму і про 177 — у Севастополі. Водночас Постійне представництво президента України в АРК стверджує, що Росія замовчує реальний стан справ з інфікованими COVID-19 в Криму.
Напередодні стало відомо, що попри зростання кількості випадків COVID-19 у Криму «влада» півострову ухвалила рішення про те, що з 15 червня скасовується режим самоізоляції для усіх категорій громадян, а також відміняється обов’язкова обсервація для приїжджих. З 1 липня окупанти обіцяють пускати на півострів російських туристів.
Як відомо, нині у Криму діє «режим підвищеної готовності», оголошений через поширення COVID-19. «Влада» півострову поступово пом'якшує обмежувальні заходи. Так, з 1 червня на півострові відновили роботу літні майданчики кафе і ресторанів. З 15 червня в окупованому Криму починається поетапне відновлення роботи об'єктів санаторно-курортного комплексу.
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