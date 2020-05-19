Правозащитники «ZMINA. Центр прав человека» насчитали 96 украинских политзаключенных, которые находятся в тюрьмах России и аннексированного ею Крыма.

По информации правозащитников, 71 человек из 96 – крымские татары, передают Крым.Реалии.

«Самый новый приговор вынесли Артему Герасимову, члену «Свидетелей Иеговы», которого осудили на 6 лет за его вероисповедание», – говорится в сообщении.

В российском заключении, по данным уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, находятся от 113 до 115 граждан Украины. В списке Крымскотатарского ресурсного центра значатся 86 крымских политузников. Такие же цифры – у Крымской правозащитной группы.​

Руководитель программы поддержки политзаключенных, член Совета правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис сообщил, что всего в списке их центра находится 315 человек, 59 из которых – крымчане.​

Ранее в МИД Украины сообщили о запуске платформы, которая будет координировать международные действия по освобождению Россией украинских политзаключенных.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля на пресс-конференции заявил, что намерен добиваться возвращения украинских политзаключенных, находящихся на территории России и в аннексированном Крыму, после завершения эпидемии COVID-19.