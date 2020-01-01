Кремль не запросив Зеленського на парад, бо "Україна не сигналізувала про бажання розділити радість від свята"

14:15 10.06.2020   Россия

У Кремлі заявили, що не запросили президента України Володимира Зеленського на парад до Москви 24 червня, оскільки «Україна не сигналізувала про бажання розділити радість від свята Перемоги».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росія Дмитро Пєсков.

 «Я вам сказав, що акцент робиться на відновлення запрошень главам держав СНД. Є також наші партнери, які виявили бажання приїхати, нам на радість. Як ми знаємо, Україна не є де-факто і багато в чому де-юре учасницею СНД, не виявляє бажання якимось чином працювати в цих структурах і жодного разу не сигналізувала про своє бажання розділити радість від свята Перемоги», - сказав Пєсков.

За його словами, немає підтвердження участі в цих заходах президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Як сказав Пєсков, вже заявили про готовність приїхати на парад до Москви представники Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану.

Крім того, є підтвердження від Сербії, Хорватії та окупованих Росією грузинських територій - Абхазії і Південної Осетії.

Як відомо 24 червня окупаційні російські адміністрації мають намір провести паради в Донецьку і Луганську.

 



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