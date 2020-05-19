Міністерство розвитку громад і територій України опублікувало проєкт карт майбутніх районів Автономної Республіки Крим.

«Мінрегіон направив на узгодження проєкт постанови Верховної Ради України щодо майбутніх районів в Україні. Звичайно, цей проєкт не є догмою. Ще будуть вноситися пропозиції, які обов'язково розглянуть і, якщо вони не суперечитимуть критеріям, яким повинні відповідати майбутні райони, будуть враховані», – сказав заступник міністра розвитку громад і територій В'ячеслав Негода, повідомляє Крым.Реалии.

Зазначається, що необхідність внесення нових параметрів виникла через те, що старий територіальний поділ не відповідає сучасним вимогам.

У міністерстві звертають увагу на те, що райони є штучними утвореннями для організації на їх території виконавчої влади.

«Послуги, які раніше громадяни отримували в райцентрах, надаватимуться на найближчому до людей рівні – рівні громад, як це сьогодні вже відбувається в об'єднаних громадах, у Центрах надання адміністративних послуг», – зазначають у відомстві.

Наприкінці травня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що затвердження плану формування територій громад анексованого Криму відбудеться відразу після його повернення під контроль України.

25 лютого з ініціативи партії «Слуга народу» почалося обговорення продовження реформи децентралізації в Україні. На першому етапі, в Києві, до дискусії долучилися представники частини парламентських фракцій, іноземні дипломати, представники територіальних громад та їх об'єднань. Обговорення також проводили на рівні регіонів. Результати цього повинні покласти в основу змін до Конституції України в частині децентралізації.