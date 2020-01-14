Греція та Італія підписали угоду про розмежування морських кордонів між двома країнами
|13:45 10.06.2020
|Греция
Підписання угоди про межі Виключної економічної зони (ЕЕЗ) відбулося у вівторок в Афінах під час зустрічі міністрів закордонних справ двох країн - Греції Нікоса Дендіаса та Італії Луїджі ді Майо.
Таким чином, двом країнам вдалося подолати розбіжності, головним чином, щодо прав на риболовлю в Іонічному морі, повідомляє Балканський оглядач.
Угода фактично є продовженням попередньої угоди про морський кордон, підписаної Італією та Грецією в 1977 р. Також очікується, що нинішні грецько-італійські домовленості відкривають шлях до аналогічної угоди Греції з Албанією.
"Це історичний день", - сказав Дендіас, додавши, що Греція прагне домовитися про Виключні економічні зони з усіма своїми сусідами.
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