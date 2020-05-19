Российские оккупанты проводят срочную очистку русла Северо-Крымского канала. Вероятно, в ближайшее время состоится нападение на Херсонскую область.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, передает InfoResist.

Он отметил, что тревожные новости поступили ему с Перекопа. По его сведениям, захватчиками поставлена задача завершить подготовку канала к 24 июня. В этот день в Москве запланирован военный парад.

«Что-то мне подсказывает что сам парад в русле проводить не будут, но может быть что-то другое.

Пока у нас с врагом «мир и ермак»», — написал он.

Он обратился к местным патриотам с призывом быть готовыми к любому развитию событий, предупредив, что лето будет горячим.

«Кроме нас самих мы никому не нужны. И когда начнется «гуманитарная эвакуация» и «разведение войск» следует иметь возле себя семьи и все ценное», — добавил он.

Описывая вероятные в будущем события, Бабин предположил, что кто-то будет «привычно бежать», кто-то вывешивать триколоры. Но украинским патриотам нужно «делать свое», поскольку первым делом в «ХНР» станут зачищать «бандеровский элемент».

Ранее глава фонда Джеймстаун (США) Глен Говард заявил, что засушливое лето в оккупированном Крыму может спровоцировать Россию вторгнуться в Херсонскую область с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом.