Після прибуття у російську колонію в Республіці Башкортостан до фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Теймура Абдулаєва приходили оперативники ФСВП і Центру "Е", які пропонували відмовитися від своїх поглядів і почати співпрацювати з ними, але політв'язень відмовився навіть вступати в подібний діалог.

Про це Кримськотатарському Ресурсному Центру повідомила його дружина Аліме.

"Після прибуття в колонію до нього приходили оперативники ФСВП і Центру з протидії екстремізму. Оперативники пропонували відмовитися від своїх поглядів. А також почати співпрацювати з ними, давати будь-які свідчення. Чоловік природно відмовився навіть входити в подібний діалог", - розповіла Алиме.

За словами дружини, політв'язню потім натякнули, що причина знаходження його в ШІЗО - відмова від співпраці.

"На моє запитання: "не роблять чи тиску або не застосовують тортури методи насильницького характеру?" Він відповів: саме знаходження в ШІЗО, з подібними умовами вже є тиском", - додала вона.

Нагадаємо, що 12 жовтня 2016 року російські силовики в результаті масових обшуків в с. Строганівка Сімферопольського району затримали п'ятьох представників корінного кримськотатарського народу - Узеіра Абдуллаєва, Теймура Абдуллаєва, Рустема Ісмаїлова, Еміля Джемаденова і Айдера Саледінова. Їх звинуватили в участі, забороненої на території Російської Федерації організації "Хізб ут-Тахрір". Їм інкримінують статтю 205.5 Кримінального Кодексу РФ ( "організація діяльності терористичної організації і участь в ній").

18 червня 2019 Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ виніс вироки фігурантам сімферопольського "справи Хізб ут-Тахрір". Теймура Абдуллаєва засудили до 17 років колонії суворого режиму з обмеженням свободи на термін 1 рік і 6 місяців, Рустема Ісмаїлова - до 14 років, Узеіра Абдуллаєва - до 13, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова - до 12 років.

24 грудня 2019 року Верховний суд в Москві скоротив терміни ув'язнення фігурантам сімферопольського "справи Хізб ут-Тахрір" на 6 місяців.