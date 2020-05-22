У російській колонії оперативники пропонували співпрацю політв'язню Теймуру Абдулаєву

13:01 10.06.2020   Крым

Після прибуття у російську колонію в Республіці Башкортостан до фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Теймура Абдулаєва приходили оперативники ФСВП і Центру "Е", які пропонували відмовитися від своїх поглядів і почати співпрацювати з ними, але політв'язень відмовився навіть вступати в подібний діалог.

Про це Кримськотатарському Ресурсному Центру повідомила його дружина Аліме.

"Після прибуття в колонію до нього приходили оперативники ФСВП і Центру з протидії екстремізму. Оперативники пропонували відмовитися від своїх поглядів. А також почати співпрацювати з ними, давати будь-які свідчення. Чоловік природно відмовився навіть входити в подібний діалог", - розповіла Алиме.

За словами дружини, політв'язню потім натякнули, що причина знаходження його в ШІЗО - відмова від співпраці.

"На моє запитання: "не роблять чи тиску або не застосовують тортури методи насильницького характеру?" Він відповів:  саме знаходження в ШІЗО, з подібними умовами вже є тиском", - додала вона.

Нагадаємо, що 12 жовтня 2016 року російські силовики в результаті масових обшуків в с. Строганівка Сімферопольського району затримали п'ятьох представників корінного кримськотатарського народу - Узеіра Абдуллаєва, Теймура Абдуллаєва, Рустема Ісмаїлова, Еміля Джемаденова і Айдера Саледінова. Їх звинуватили в участі, забороненої на території Російської Федерації організації "Хізб ут-Тахрір". Їм інкримінують статтю 205.5 Кримінального Кодексу РФ ( "організація діяльності терористичної організації і участь в ній").

18 червня 2019 Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ виніс вироки фігурантам сімферопольського "справи Хізб ут-Тахрір". Теймура Абдуллаєва засудили до 17 років колонії суворого режиму з обмеженням свободи на термін 1 рік і 6 місяців, Рустема Ісмаїлова - до 14 років, Узеіра Абдуллаєва - до 13, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова - до 12 років.

24 грудня 2019 року Верховний суд в Москві скоротив терміни ув'язнення фігурантам сімферопольського "справи Хізб ут-Тахрір" на 6 місяців.



Ще на цю тему:

12:15 10.06.2020
Джемілєв: справу проти мене використовують для подальшого витіснення кримських татар
10:00 09.06.2020
Фігуранти "бахчисарайської групи" влаштували протест у російському суді / Фото
08:15 09.06.2020
Суд у "бахчисарайській справі": Кримчан 12 годин тримали в кімнаті без вікон і вентиляції
08:00 09.06.2020
Окупанти Криму поспіхом передали до суду "справу" проти Джемілєва
10:45 05.06.2020
У "бахчисарайській справі" кримських татар підробили підписи свідків / Відео
08:15 05.06.2020
Незаконно засудженого кримськотатарського журналіста Мемедемінова етапували до російської колонії
16:01 04.06.2020
Свідкам обвинувачення нічого не відомо про місіонерство імама Аширова - адвокат
14:15 04.06.2020
Медиакоординатора «Крымской солидарности» Мемедеминова этапировали в колонию-поселение
11:30 04.06.2020
Кримському ФСБшнику повідомили підозру за затримання учасників "Хізб ут-Тахрір"
09:15 04.06.2020
Суд РФ висунув обвинувачення в "тероризмі" ще трьом кримським татарам
13:45 03.06.2020
Поліція АРК відкрила провадження через обшук ФСБ у кримських татар у Криму
13:00 03.06.2020
Адвокат осужденного крымского блогера подал заявление на условно-досрочное освобождение
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
08:45 10.06.2020
Вірменія "покарала" експортерів свого коньяку: продають розбавлений водою
18:15 09.06.2020
ЮВО: На российских военных базах в Армении возобновились учения
11:45 09.06.2020
Пышная свадьба сына стоила должности главе Генштаба Армении
14:15 05.06.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка командиров взводов
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 05.06.2020
Болгария закупает у США новые истребители F-16 и продает российские МИГ-29
14:41 29.05.2020
Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС, але не для всіх
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
14:15 27.05.2020
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
Всі новини країни
Греция Греция
13:45 10.06.2020
Греція та Італія підписали угоду про розмежування морських кордонів між двома країнами
11:45 10.06.2020
Греція з 16 червня відкриє кордон для громадян Італії
16:15 09.06.2020
У Греції зафіксували стрибок захворюваності на COVID-19
10:45 09.06.2020
Греческий парламент одобрил несколько программ усиления национального флота
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:00 09.06.2020
Все военные базы в Грузии будут обустроены по единому стандарту НАТО
17:00 03.06.2020
Количество фермеров - участников госпрограммы агрострахования в Грузии возросло на 40%
12:15 01.06.2020
В Грузии возобновляют работу все виды открытых магазинов, в том числе и моллы
11:00 28.05.2020
МИД Грузии обвинил Россию в нарушении военного договора
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:48 10.06.2020
Коронавірус виявили у двох працівників парламенту Молдови
16:45 09.06.2020
Молдова готує додаткові місця через зростання кількості хворих на коронавірус
21:10 03.06.2020
Молдавские парламентарии требуют отказаться от российского газа
18:40 01.06.2020
В Молдове арестовали недвижимость Плахотнюка
Всі новини країни
Россия Россия
14:45 10.06.2020
Винищувачі США знову перехопили російські бомбардувальники біля Аляски
14:15 10.06.2020
Кремль не запросив Зеленського на парад, бо "Україна не сигналізувала про бажання розділити радість від свята"
09:45 10.06.2020
Песков опроверг занижение статистики по коронавирусу в России
21:10 09.06.2020
«Большой брат узнает все»: В России анонсировали цифровой контроль за расходами граждан
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:10 09.06.2020
Румунія в оборонній стратегії вперше розглядає Росію як ворожу державу
20:00 03.06.2020
Найбільший курортний пляж на Чорному морі в Румунії відкрили після карантину / Відео
16:22 02.06.2020
У Румунії стався землетрус магнітудою 4,4 бала
11:45 02.06.2020
Прем’єр Румунії заплатив понад €600 штрафу за порушення карантину
Всі новини країни
Турция Турция
16:30 10.06.2020
Розпочато будівництво корвету для ВМС Пакистану
13:30 09.06.2020
Туреччина і РФ домовились про постачання другої партії С-400
12:30 09.06.2020
Турция определила 7 участков для разведки нефти в Ливии
12:00 09.06.2020
В Турции заложили первый корвет для Пакистана
Всі новини країни
Украина Украина
16:15 10.06.2020
В оккупированном Крыму предотвращен теракт
16:01 10.06.2020
Іран заявляє про готовність до переговорів щодо "чорних скриньок" МАУ
15:41 10.06.2020
Лідери ЄС і країн Східного партнерства проведуть відеоконференцію 18 червня
15:21 10.06.2020
Джапарову призначили першою заступницею глави МЗС
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд