Коронавірус виявили у двох працівників парламенту Молдови

12:48 10.06.2020   Молдова

Коронавірус виявили у двох працівників парламенту Молдови, за лічені дні до того, як він мав відновити пленарні засідання після карантину.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker.

У Молдові у двох працівників Секретаріату парламенту підтвердили коронавірус. Про це повідомили у пресслужбі парламенту сьогодні, 10 червня.

Зазначається, що у хворих немає явних симптомів захворювання, тому вони перебуватимуть на самоізоляції вдома.

Усіх колег, які контактували з ними, також протестували й відправили на самоізоляцію.

Нагадаємо, парламент Молдови з 22 травня зачинили на карантин та зобов’язали усіх парламентарів здати тест, після того, як в одного з депутатів та його дружини підтвердили коронавірус. 

Напередодні президент Ігор Додон заявив, що цього тижня парламент відновить засідання. Перші засідання планувалися на 11-12 червня. Чи відбудуться вони тепер, наразі не повідомляється.



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