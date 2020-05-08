На державному підприємстві "НВО "Павлоградський хімічний завод" найближчим часом планують запустити масштабне виробництво компонентів для вітчизняних крилатих ракет Р-360 комплексу "Нептун".

Як повідомив під час нещодавнього візиту міністра МВС Арсена Авакова на ДП "Науково-виробниче об'єднання "Павлоградський хімічний завод" директор підприємства Леонід Шиман, заплановано постачання ракет для трьох дивізіонів РК-360МЦ "Нептун", передає "Діфенс Експрес".

"…Я думаю, що у найближчі тижні ми почнемо заново виробляти ракетні комплекси для потреб Міністерства оборони… Це стосується й "Нептуна", тому що дано доручення поставити три дивізіони на бойове чергування", - заявив Леонід Шиман 6 червня ц.р. під час відвідування заводу міністром МВС.

За попередніми даними, до складу дивізіону берегового протикорабельного комплексу "Нептун" входить 6 пускових установок УСПУ-360 з 24 крилатими ракетами, та відповідна кількість транспортно-заряджальних (ТЗМ-360) й транспортних машин (ТМ-360). Загалом, один дивізіон озброєний 72 крилатими ракетами Р-360 (по 4 ПКР на кожній з 6 машин - УСПУ-360, ТЗМ-360 та ТМ-360).

Українська протикорабельна крилата ракета Р-360 та машини комплексу РК-360МЦ "Нептун" - пускова установка УСПУ-360, транспортно-заряджаюча машина ТЗМ-360 (без контейнерів) та транспортна машина ТМ-360

Таким чином, відповідно до заяви Леоніда Шимана, наразі заплановано виробництво шонайменше 216 ракет для берегової версії комплексу, якими озброять 3 дивізіони РК-360МЦ, що разом налічують 24 пускових установки. З урахуванням повного боєкомплекту на базах зберігання, кількість замовлених ракет може бути у декілька разів більшою. (Але також не виключено, що насправді Леонід Шиман мав на увазі три БК для одного дивізіону РК-360МЦ. Так що інтрига та секрети збережені - ред.)

Береговий комплекс РК-360МЦ "Нептун" під час першої презентації - рухомий командний пункт РКП-360, пускова установка УСПУ-360, транспортно-заряджаюча машина ТЗМ-360 (без контейнерів) та транспортна машина ТМ-360

Нагадаємо, на цей час наземний варіант ракетного комплексу "Нептун" проходить Державні випробовування з практичними пусками ракет по морськім мішеням. За попереднім планом, вони мають бути завершені у другому кварталі цього року.

Зокрема, за останні два місяці (квітень-травень) на Державному полігоні Збройних Сил України "Алібей" було проведено три льотних випробування, на яких здійснили пуски семи крилатих ракет Р-360.

Були перевірені можливості ураження морської цілі на відстані близько 100 км, випробування зі створенням радіоперешкод для головки самонаведення ПКР та одночасний пуск двох ракет по різним мішеням, що знаходились на відстані понад 20 км одна від одної.