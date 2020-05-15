Греція з наступного тижня поступово почне скасовувати обмеження на в'їзд для громадян Італії.

Про це заявив глава МЗС Греції Нікос Дендіас на пресконференції з італійським колегою Луїджі Ді Майо, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ansa.

"Міністр Ді Майо надав мені останні дані по Італії, які значно покращилися. Греція буде поступово скасовувати всі обмеження з Італії з наступного понеділка до кінця місяця. Я висловлюю почуття солідарності від грецького народу італійському народові ", - заявив Дендіас.

Ді Майо в свою чергу заявив, що в ЄС необхідні "єдині правила і критерії мобільності", щоб "не фрагментувати туристичний ринок": "Будь-які угоди між країнами не є рішенням".

У вівторок Греція та Італія підписали угоду про морські кордони, що делімітує виняткову економічну зону між двома країнами.

Нагадаємо, Єврокомісія невдовзі оприлюднить перелік правил та принципів відкриття свого зовнішнього кордону для негромадян Євросоюзу, в тому числі українців. Та базові принципи відкриття кордону вже затверджені.