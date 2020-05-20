На навчальному судні з Маріуполя відремонтують дизель-агрегат
|11:15 10.06.2020
|Украина
На навчальному судні «Механік Пономаренко» Азовського морського інституту Національного університету «Одеська морська академія» з Маріуполя відремонтують дизель-агрегат.
Про це повідомляє Український мілітарний портал.
Тендер на його ремонт було оголошено у системі публічних закупівель Prozorro 9 червня 2020 року.
Ремонт включає роботи на дизель-редукторному агрегату мотоботу на базі двигуна 5Д4 (4Ч8,5/11) та реверс-редуктора РРП-15.
Серед робіт:
Демонтаж з плавзасобу дизель-редукторного агрегату та транспортування на ремонтну базу Виконавця (у разі виконання поточного ремонту на ремонтній базі виконавця)
Дефектація, ремонт дизель-редукторного агрегату.
Транспортування дизель-редукторного агрегату та монтаж на плавзасіб (у разі виконання поточного ремонту на ремонтній базі виконавця).
Центрування дизель-редукторного агрегату до валової лінії.
Обкатка двигуна, швартовні та ходові випробування.
Технічні характеристики судна:
Водотоннажність: 198 тонн
Довжина: 51,62 метри
Ширина: 12,02 метри
Осадка: 2,3 метри
Екіпаж: 16 осіб
Навчально-тренувальне судно «Механік Пономаренко» проєкту Н-3291 було побудовано у 1986 році підприємством Ganz Danubius Hajó- és Darugyár Angyalföldi Úszódarugyár в Угорщині. Зараз використовується для підготовки студентів Азовського морського інституту Національного університету «Одеська морська академія».
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