На навчальному судні «Механік Пономаренко» Азовського морського інституту Національного університету «Одеська морська академія» з Маріуполя відремонтують дизель-агрегат .

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Тендер на його ремонт було оголошено у системі публічних закупівель Prozorro 9 червня 2020 року.

Ремонт включає роботи на дизель-редукторному агрегату мотоботу на базі двигуна 5Д4 (4Ч8,5/11) та реверс-редуктора РРП-15.

Серед робіт:

Демонтаж з плавзасобу дизель-редукторного агрегату та транспортування на ремонтну базу Виконавця (у разі виконання поточного ремонту на ремонтній базі виконавця)

Дефектація, ремонт дизель-редукторного агрегату.

Транспортування дизель-редукторного агрегату та монтаж на плавзасіб (у разі виконання поточного ремонту на ремонтній базі виконавця).

Центрування дизель-редукторного агрегату до валової лінії.

Обкатка двигуна, швартовні та ходові випробування.

Технічні характеристики судна:

Водотоннажність: 198 тонн

Довжина: 51,62 метри

Ширина: 12,02 метри

Осадка: 2,3 метри

Екіпаж: 16 осіб

Навчально-тренувальне судно «Механік Пономаренко» проєкту Н-3291 було побудовано у 1986 році підприємством Ganz Danubius Hajó- és Darugyár Angyalföldi Úszódarugyár в Угорщині. Зараз використовується для підготовки студентів Азовського морського інституту Національного університету «Одеська морська академія».