Станом на 10 червня в Україні лабораторно підтверджено 28 381 випадок COVID-19, за добу зареєстровано 525 нових.

Про це повідомляється на сайті Центру громадського здоров’я, передає Укрінформ.

Зафіксовано 23 нових летальних випадки. Одужало 357 осіб.

Загалом за даними ЦГЗ, одужало 12 769 осіб, летальних випадків внаслідок COVID-19 — 833.

Серед інфікованих 58% становлять жінки. Найчастіше COVID-19 реєструється у вікових групах від 30 до 49 років — 35% та від 50 до 69 років — 37%.

Найбільше нових випадків за минулу добу зареєстровано у Волинській області — 101, Львівській області — 78, та Києві — 57.