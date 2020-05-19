Президент України Володимир Зеленський вважає, що анексувати Росією Крим повернеться до складу України.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українській правді", уривок з якого видання опублікувало в Telegram передає OBOZREVATEL.

Глава держави зазначив, що без цього майбутнім поколіннями українців і росіян буде неможливим.

"Російському народу буде соромно через кілька років про те, що вийшло (з Кримом). Без повернення Криму не буде єднання і можливості нормально, відверто і дружньо спілкуватися майбутнім поколінням (українців і росіян)", – зазначив Зеленський.

Також президент уточнив, що може сказати, скільки часу потрібно на відновлення минулих відносин з РФ.

"Крим обов'язково повернеться і стане знову українським. Російському народу стане соромно, що так вийшло"

Без повернення Криму спілкування між майбутніми поколіннями Росії та України неможливе - вважає президент Зеленський.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський розкрив плани щодо повернення Криму. Він уточнив, що для цього потрібні нові міжнародні майданчики, якщо Росія не хоче обговорювати це питання в рамках "Мінського процесу".