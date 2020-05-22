В окупованому Криму з наступного тижня скасовують обов'язкову обсервацію
|10:15 10.06.2020
|Крым
З 15 червня окупаційна влада Криму планує скасувати обсервацію для людей, які приїжджають з Росії, а також самоізоляцію для місцевих жителів.
Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"З 15 червня на території Республіки Крим повністю знімається режим самоізоляції для всіх категорій громадян. Крім того, також з 15 червня скасовується обов'язкова обсервація для приїжджаючих на територію Республіки Крим з інших суб'єктів Російської Федерації", - сказав призначений РФ "глава" анексованого півострова Сергій Аксьонов.
Він зазначив, що для приїжджих з-за кордону обсервація зберігається. Також прийнято рішення про зняття з 15 червня обмежень на проїзд пільговиків в електричках, автобусах і тролейбусах.
"У зв'язку з цим прошу кримчан бути насторожі і пам'ятати, що хвороба все ще з нами, і саме люди старшого покоління є особливо уразливими в такі періоди", - зазначив Сергій Аксьонов.
Сказано, що за добу в тимчасово окупованому Криму підтвердили 11 нових випадків коронавірусної інфекції. Всі, хто заразилися, госпіталізовані в інфекційні стаціонари. Всього за період пандемії в окупованому Криму зареєстрували 457 випадків нової коронавірусної інфекції. Одужали за весь період - 324 людини. Померли 14 людей.
Уточнюється, що з 9 квітня росіяни, які прибули на територію тимчасово окупованого Криму повинні були самоізолюватись на 14 днів.
Нагадаємо, в окупованому Криму продовжують бурити підземні свердловини в пошуках води.
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