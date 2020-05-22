Активісти закликали Зеленського заперечити можливість постачання води до окупованого Криму

10:01 10.06.2020   Крым

На Херсонщині від керівництва країни вимагають зробити офіційні заяви, заперечивши можливість будь-якого водопостачання Північно-Кримським каналом води до окупованого Криму.

Відповідне відкрите звернення до Президента України, Голови Верховної Ради та Прем’єр-міністра оприлюднили представники громадських організацій 9 червня на пресконференції у кризовому медіацентрі Херсона, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вважаємо, що подача води до Криму лише посилить колонізацію півострова Росією, а тому має розглядатися згідно зі статтею 111 Кримінального Кодексу України як "державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України"", - йдеться у документі, що з’явився завдяки громадській ініціативі.

У зверненні від керівництва країни вимагають публічно надати повну і вичерпну інформацію щодо планів подачі води до Кримського півострова, окупованого Росією, а також підтвердити або спростувати інформацію щодо підготовки технічного забезпечення українськими державними органами постачання води до Криму.

Представники громадських організацій закликають Президента України, Верховну Раду та Кабінет міністрів негайно зробити офіційні заяви, поклавши край всім інсинуаціям на цю тему, раз і назавжди заперечити можливість будь-якого водопостачання Північно-Кримським каналом води до окупованого Криму, а також будь-які інші господарські відносини з цією територією.

Також від керівництва країни також вимагають ухвалити Закон, в якому передбачити, що публічні заклики відновити постачання електроенергії та води на окуповану територію АР Крим, до відновлення територіальної цілісності України, будуть вважатися кримінальним злочином.

Наразі збір підписів під зверненням триває, його вже підписали, зокрема, Херсонська обласна організація КВУ, ГО "Українська єдність", ГО «Центр допомоги учасникам бойових дій на сході України», ГО "Інформаційний ресурсний центр "Правовий простір", Благодійна організація "Фонд милосердя та здоров’я", ГО «Херсонський обласний центр "Успішна жінка" та інші.



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