Песков опроверг занижение статистики по коронавирусу в России

09:45 10.06.2020   Россия

Российская система здравоохранения может быть более эффективной в борьбе с коронавирусом, что и отражается на данных о смертности в стране.

Об этом спикер Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью CNN после того, как журналист предположил, что данные могли занизить, сообщает EADaily.

Ведущий отметил, что в России умирает меньше людей, чем в ряде других стран. Поэтому он и предположил, что статистика ведется не верно.

«Я не соглашусь с такими оценками. Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?», — ответил Песков.

Отвечая на вопрос о том, как пандемия отразилась на рейтинге президента Владимира Путина, его пресс-секретарь отметил, что глава государства меньше всего сейчас заботится об этом. Главная задача власти — борьба с коронавирусом и влиянием пандемии на экономику.

По последним данным, в России более 485 тыс. случаев коронавируса, 6 142 человека умерли.
 



Ще на цю тему:

15:30 04.06.2020
У Росії від COVID-19 померли понад 5,3 тисячі людей
15:00 03.06.2020
Россиян оставят под карантином до лета 2021 года
15:45 02.06.2020
У Росії за добу - майже дев'ять тисяч нових випадків COVID-19
13:45 29.05.2020
У Росії за добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей – 232
10:30 28.05.2020
Москвичам дозволять гуляти по графіку три рази в тиждень
12:48 27.05.2020
Пандемія: кількість хворих COVID-19 в РФ перевищила 370 тисяч осіб, майже 4 тисячі померли
11:20 26.05.2020
В России начали работу полевые военные госпитали для борьбы с масштабами Covid-19
13:45 25.05.2020
Пандемія: у Росії кількість інфікованих COVID-19 перевищила 350 тисяч осіб, понад 3,6 тисяч людей - померли
13:30 21.05.2020
Число померлих від COVID-19 у Росії перевищило 3 тисячі
12:05 19.05.2020
Пандемія: в Росії вже майже 300 тисяч інфікованих COVID-19, 2 837 осіб - померли
16:15 18.05.2020
Военных медиков перебросили в Красноярск для борьбы с коронавирусом у вахтовиков
15:44 15.05.2020
В России число новых случаев Covid-19 снова больше 10 000
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
08:45 10.06.2020
Вірменія "покарала" експортерів свого коньяку: продають розбавлений водою
18:15 09.06.2020
ЮВО: На российских военных базах в Армении возобновились учения
11:45 09.06.2020
Пышная свадьба сына стоила должности главе Генштаба Армении
14:15 05.06.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка командиров взводов
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 05.06.2020
Болгария закупает у США новые истребители F-16 и продает российские МИГ-29
14:41 29.05.2020
Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС, але не для всіх
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
14:15 27.05.2020
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
Всі новини країни
Греция Греция
13:45 10.06.2020
Греція та Італія підписали угоду про розмежування морських кордонів між двома країнами
11:45 10.06.2020
Греція з 16 червня відкриє кордон для громадян Італії
16:15 09.06.2020
У Греції зафіксували стрибок захворюваності на COVID-19
10:45 09.06.2020
Греческий парламент одобрил несколько программ усиления национального флота
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:00 09.06.2020
Все военные базы в Грузии будут обустроены по единому стандарту НАТО
17:00 03.06.2020
Количество фермеров - участников госпрограммы агрострахования в Грузии возросло на 40%
12:15 01.06.2020
В Грузии возобновляют работу все виды открытых магазинов, в том числе и моллы
11:00 28.05.2020
МИД Грузии обвинил Россию в нарушении военного договора
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:48 10.06.2020
Коронавірус виявили у двох працівників парламенту Молдови
16:45 09.06.2020
Молдова готує додаткові місця через зростання кількості хворих на коронавірус
21:10 03.06.2020
Молдавские парламентарии требуют отказаться от российского газа
18:40 01.06.2020
В Молдове арестовали недвижимость Плахотнюка
Всі новини країни
Россия Россия
14:45 10.06.2020
Винищувачі США знову перехопили російські бомбардувальники біля Аляски
14:15 10.06.2020
Кремль не запросив Зеленського на парад, бо "Україна не сигналізувала про бажання розділити радість від свята"
09:45 10.06.2020
Песков опроверг занижение статистики по коронавирусу в России
21:10 09.06.2020
«Большой брат узнает все»: В России анонсировали цифровой контроль за расходами граждан
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:10 09.06.2020
Румунія в оборонній стратегії вперше розглядає Росію як ворожу державу
20:00 03.06.2020
Найбільший курортний пляж на Чорному морі в Румунії відкрили після карантину / Відео
16:22 02.06.2020
У Румунії стався землетрус магнітудою 4,4 бала
11:45 02.06.2020
Прем’єр Румунії заплатив понад €600 штрафу за порушення карантину
Всі новини країни
Турция Турция
16:30 10.06.2020
Розпочато будівництво корвету для ВМС Пакистану
13:30 09.06.2020
Туреччина і РФ домовились про постачання другої партії С-400
12:30 09.06.2020
Турция определила 7 участков для разведки нефти в Ливии
12:00 09.06.2020
В Турции заложили первый корвет для Пакистана
Всі новини країни
Украина Украина
16:15 10.06.2020
В оккупированном Крыму предотвращен теракт
16:01 10.06.2020
Іран заявляє про готовність до переговорів щодо "чорних скриньок" МАУ
15:41 10.06.2020
Лідери ЄС і країн Східного партнерства проведуть відеоконференцію 18 червня
15:21 10.06.2020
Джапарову призначили першою заступницею глави МЗС
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд