В окупованому Російською Федерацією Криму майже зникла річка Салгир, на березі якої стоїть місто Сімферополь. Якщо колись ця річка була повноводою, то зараз її дно поросло бур'янами, а слабкий струмок пробивається де-не-де.

Сумні фото "господарювання" російських окупантів в Сімферополі опубліковано в Twitter блогера, що пише під ніком RoksolanaToday&Крым25%, передає Апостроф.

"Сімферополь. Салгир біля готелю "Москва". Води практично немає!", - коментує блогер фото, зроблене 8 червня.

Користувачі мережі зазначили, що така ситуація на всьому Кримському півострові.

"Тепер каміння з неба заповнить цей канал", "Яка іронія! Назва готелю - пряме відсилання до причини відсутності води", "Ось так виглядає повернення Криму в історичну реальність по-путінськи! У 50-их роках минулого століття в Криму не було дніпровської води з України, з чим усіх і вітаємо", - пишуть користувачі.