В оккупированном Крыму вынесено более четырехсот судебных постановлений за нарушение «режима повышенной готовности»

09:15 10.06.2020   Крым

Оккупационные "власти" Крыма продолжают наказывать жителей аннексированного полуострова по ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). За период с 1 по 6 июня 2020 года «суды» Крыма вынесли 404 постановления по этой статье. 

Несмотря на то, что  «режим обязательной самоизоляции», введенный из-за угрозы распространения коронавируса на аннексированном полуострове,  был отменен 18 мая для людей младше 65 лет, суды продолжают выносить решения по ранее составленным  протоколам, сообщает Крымская правозащитная группа.

Крымчан, в основном, наказывают за то, что они «находились на значительном расстоянии от места проживания»  и «не смогли пояснить причину» выхода из дома, либо «суды» расценивали причины, указанные крымчанами,  как необоснованные.

Например, «судья Киевского районного суда» г. Симферополя Крапко В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, присудил штраф в сумме 1000 рублей парню за то, что он пошел встретиться со своей девушкой и таким образом «нарушил действующие правила поведения при введении режима повышенной готовности».

Практика подобных штрафов и предупреждений за нарушение самоизоляции в Крыму является массовой. По результатам мониторинга сайтов крымских «судов», Крымская правозащитная группа зафиксировала, что в период с 18 по 29 мая было вынесено 1885 новых постановлений о назначении административных наказаний за нарушение «карантинных» ограничений по ст. 20.6.1 КоАП РФ, 16 — по ст. 6.3 КоАП и 1 — по 20.6 КоАП РФ. 

Практика составления протоколов и вынесения судебных решений по ст. 20.6.1 КоАП России «говорит о произвольном толковании норм этой статьи».

«Преследования крымчан были массовыми и, не смотря на прекращение режима «самоизоляции», дела в крымских «судах» рассматриваются до сих пор. “Под протокол” теоретически попадали все находящиеся на улице без спецразрешения. Размытость формулировок возможных причин покинуть дом оставляет широкое поле для злоупотреблений при составлении протоколов», –пояснил эксперт Крымской правозащитной группы Александр Седов.



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