Лефортовський районний суд Москви 10 червня планує провести засідання щодо продовження запобіжного заходу кримчанину Івану Яцкіну.

Про це повідомив у Twitter його адвокат Микола Полозов, передає Крым.Реалии.

«Сьогодні слідчий сповістив, що завтра Лефортовський районний суд Москви розгляне його клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Івана Яцкіна. Початок судового засідання о 16:30», – написав Полозов.

Напередодні Яцкіну провели психіатричну експертизу, незважаючи на клопотання захисту про неприпустимість її проведення.

Уродженець села Войкове Первомайського району Криму Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року в Криму. Про це стало відомо в грудні.

Полозов повідомляв, що після арешту Яцкіна перевезли з Криму до Москви. За його словами, російські силовики чинили на кримчанина «сильний психологічний тиск».

Російське інформагентство ТАСС повідомляло, що деталі кримінальної справи стосовно кримчанина не уточнюються «в інтересах слідства».

СБУ поінформували, що Іван Яцкін не співпрацював зі Службою безпеки України.

Яцкін написав лист із московського СІЗО «Лефортово» президенту України Володимиру Зеленському та уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денісовій з проханням включити його в список на обмін і надати фінансову допомогу його родині. В офісі Зеленського прийняли заяву Яцкіна.