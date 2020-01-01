Вірменія "покарала" експортерів свого коньяку: продають розбавлений водою
|08:45 10.06.2020
|Армения
Державна комісія із захисту економічної конкуренції Вірменії стурбована якістю і кількістю експортованого коньяку.
Про це передає УНН з посиланням на armeniasputnik.am
Так, нещодавно, комісія провела дослідження коньячного ринку. За підсумком дослідження до відповідальності були притягнуті майже всі місцеві компанії, що виробляють коньяк, вино, горілку з фруктів. Оскільки під час перевірки було виявлено розбіжність обсягів закупівель, обсягів отриманого врожаю і використаної води.
Крім того виробники або не надали запитувані дані повністю, або зовсім уникали їх надавати, підсумував результати дослідження голова Комісії Гегам Геворгян.
"Коньяк, який є еталоном експорту Республіки Вірменія, повинен зберігати свій вигляд, якість і стандарти. Ми стурбовані тим, що вартість і рентабельність експортованого з Вірменії коньяку досить низька", - сказав Геворгян.
Нагадаємо, 20 січня АМКУ почав розслідування можливого порушення законодавства щодо деяких вітчизняних виробників коньяку.
В рамках перевірки АМКУ досліджуватиме, зокрема, появу в Україні так званих псевдогрузінськіх коньяків. Це коли український виробник позиціонує свій товар як нібито грузинський напій, використовуючи для цього грузинські назви і грузинську тематику в рекламі.
Серед інших мова йде про перевірку і ТМ "Adjari", виробником якої є ТОВ "Атлантіс" (м. Дніпро).
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