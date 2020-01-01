Вірменія "покарала" експортерів свого коньяку: продають розбавлений водою

08:45 10.06.2020   Армения

Державна комісія із захисту економічної конкуренції Вірменії стурбована якістю і кількістю експортованого коньяку.

Про це передає УНН з посиланням на armeniasputnik.am

Так, нещодавно, комісія провела дослідження коньячного ринку. За підсумком дослідження до відповідальності були притягнуті майже всі місцеві компанії, що виробляють коньяк, вино, горілку з фруктів. Оскільки під час перевірки було виявлено розбіжність обсягів закупівель, обсягів отриманого врожаю і використаної води.

Крім того виробники або не надали запитувані дані повністю, або зовсім уникали їх надавати, підсумував результати дослідження голова Комісії Гегам Геворгян.

"Коньяк, який є еталоном експорту Республіки Вірменія, повинен зберігати свій вигляд, якість і стандарти. Ми стурбовані тим, що вартість і рентабельність експортованого з Вірменії коньяку досить низька", - сказав Геворгян.

Нагадаємо, 20 січня АМКУ почав розслідування можливого порушення законодавства щодо деяких вітчизняних виробників коньяку.

В рамках перевірки АМКУ досліджуватиме, зокрема, появу в Україні так званих псевдогрузінськіх коньяків. Це коли український виробник позиціонує свій товар як нібито грузинський напій, використовуючи для цього грузинські назви і грузинську тематику в рекламі.

Серед інших мова йде про перевірку і ТМ "Adjari", виробником якої є ТОВ "Атлантіс" (м. Дніпро).



Ще на цю тему:

11:00 25.03.2020
В Армении граждане без "анкеты передвижения" не смогут покинуть место проживания
18:45 20.11.2019
У Вірменії запропонували посередництво між Україною і Росією
11:35 31.10.2019
Сенаторы США призывают принять резолюцию о Геноциде армян следом за Палатой представителей
15:41 25.10.2019
Российские специалисты получат доступ в биолаборатории в Армении
10:30 23.09.2019
Вірменія і Азербайджан проведуть в Нью-Йорку міністерську зустріч з питань Карабаху
19:45 17.09.2019
Премьер-министр Армении: Совет безопасности адекватно оценивает ситуацию в сфере безопасности
09:51 17.09.2019
У Вірменії прем’єр-міністр звільнив голову Служби безпеки
13:41 09.09.2019
В Ереване стартовала 3-я сессия 7-го созыва Национального Собрания Армения
09:41 05.09.2019
Конституційний суд Вірменії визнав арешт експрезидента Кочаряна «неконституційним»
16:41 03.09.2019
Російський активіст отримав притулок у Вірменії
19:49 10.07.2019
Через аварію в енергосистемі Вірменії стався "блекаут"
17:01 22.04.2019
Генпрокуратура Армении направит в Россию документы для экстрадиции экс-депутата парламента
Новини
Азербайджан Азербайджан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
12:45 15.05.2020
ПАРЄ застерегла Баку від тиску на опозицію через коронавірус
Всі новини країни
Армения Армения
08:45 10.06.2020
Вірменія "покарала" експортерів свого коньяку: продають розбавлений водою
18:15 09.06.2020
ЮВО: На российских военных базах в Армении возобновились учения
11:45 09.06.2020
Пышная свадьба сына стоила должности главе Генштаба Армении
14:15 05.06.2020
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка командиров взводов
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:00 05.06.2020
Болгария закупает у США новые истребители F-16 и продает российские МИГ-29
14:41 29.05.2020
Болгарія планує скасувати карантин для мандрівників з країн ЄС, але не для всіх
15:45 27.05.2020
Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам
14:15 27.05.2020
У Болгарії бари, ресторани і кафе запрацюють на повну з 1 червня
Всі новини країни
Греция Греция
13:45 10.06.2020
Греція та Італія підписали угоду про розмежування морських кордонів між двома країнами
11:45 10.06.2020
Греція з 16 червня відкриє кордон для громадян Італії
16:15 09.06.2020
У Греції зафіксували стрибок захворюваності на COVID-19
10:45 09.06.2020
Греческий парламент одобрил несколько программ усиления национального флота
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:00 09.06.2020
Все военные базы в Грузии будут обустроены по единому стандарту НАТО
17:00 03.06.2020
Количество фермеров - участников госпрограммы агрострахования в Грузии возросло на 40%
12:15 01.06.2020
В Грузии возобновляют работу все виды открытых магазинов, в том числе и моллы
11:00 28.05.2020
МИД Грузии обвинил Россию в нарушении военного договора
Всі новини країни
Молдова Молдова
12:48 10.06.2020
Коронавірус виявили у двох працівників парламенту Молдови
16:45 09.06.2020
Молдова готує додаткові місця через зростання кількості хворих на коронавірус
21:10 03.06.2020
Молдавские парламентарии требуют отказаться от российского газа
18:40 01.06.2020
В Молдове арестовали недвижимость Плахотнюка
Всі новини країни
Россия Россия
14:45 10.06.2020
Винищувачі США знову перехопили російські бомбардувальники біля Аляски
14:15 10.06.2020
Кремль не запросив Зеленського на парад, бо "Україна не сигналізувала про бажання розділити радість від свята"
09:45 10.06.2020
Песков опроверг занижение статистики по коронавирусу в России
21:10 09.06.2020
«Большой брат узнает все»: В России анонсировали цифровой контроль за расходами граждан
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:10 09.06.2020
Румунія в оборонній стратегії вперше розглядає Росію як ворожу державу
20:00 03.06.2020
Найбільший курортний пляж на Чорному морі в Румунії відкрили після карантину / Відео
16:22 02.06.2020
У Румунії стався землетрус магнітудою 4,4 бала
11:45 02.06.2020
Прем’єр Румунії заплатив понад €600 штрафу за порушення карантину
Всі новини країни
Турция Турция
16:30 10.06.2020
Розпочато будівництво корвету для ВМС Пакистану
13:30 09.06.2020
Туреччина і РФ домовились про постачання другої партії С-400
12:30 09.06.2020
Турция определила 7 участков для разведки нефти в Ливии
12:00 09.06.2020
В Турции заложили первый корвет для Пакистана
Всі новини країни
Украина Украина
16:15 10.06.2020
В оккупированном Крыму предотвращен теракт
16:01 10.06.2020
Іран заявляє про готовність до переговорів щодо "чорних скриньок" МАУ
15:41 10.06.2020
Лідери ЄС і країн Східного партнерства проведуть відеоконференцію 18 червня
15:21 10.06.2020
Джапарову призначили першою заступницею глави МЗС
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд