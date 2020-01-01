Державна комісія із захисту економічної конкуренції Вірменії стурбована якістю і кількістю експортованого коньяку .

Про це передає УНН з посиланням на armeniasputnik.am

Так, нещодавно, комісія провела дослідження коньячного ринку. За підсумком дослідження до відповідальності були притягнуті майже всі місцеві компанії, що виробляють коньяк, вино, горілку з фруктів. Оскільки під час перевірки було виявлено розбіжність обсягів закупівель, обсягів отриманого врожаю і використаної води.

Крім того виробники або не надали запитувані дані повністю, або зовсім уникали їх надавати, підсумував результати дослідження голова Комісії Гегам Геворгян.

"Коньяк, який є еталоном експорту Республіки Вірменія, повинен зберігати свій вигляд, якість і стандарти. Ми стурбовані тим, що вартість і рентабельність експортованого з Вірменії коньяку досить низька", - сказав Геворгян.

Нагадаємо, 20 січня АМКУ почав розслідування можливого порушення законодавства щодо деяких вітчизняних виробників коньяку.

В рамках перевірки АМКУ досліджуватиме, зокрема, появу в Україні так званих псевдогрузінськіх коньяків. Це коли український виробник позиціонує свій товар як нібито грузинський напій, використовуючи для цього грузинські назви і грузинську тематику в рекламі.

Серед інших мова йде про перевірку і ТМ "Adjari", виробником якої є ТОВ "Атлантіс" (м. Дніпро).