Біля будівель обласних центрів України пропонують 26 червня підняти кримськотатарські прапори
|08:30 10.06.2020
|Крым
Меджліс кримськотатарського народу повідомив про звернення до керівництва Асоціації міст України з ініціативою щодо підняття кримськотатарського прапора разом із державним прапором України на флагштоках біля будівель міських рад міст – обласних центрів 26 червня, у День кримськотатарського прапора.
Про це повідомив голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров, передає Радіо Свобода.
«У спільному листі Меджлісу кримськотатарського народу і мерії міста Фастів йдеться також про пропозиції не спускати з флагштоків кримськотатарський національний прапор до моменту відновлення державного суверенітету України над Автономною Республікою Крим і містом Севастополем та прилеглими водами Чорного й Азовського морів», – написав Чубаров у фейсбуці.
Щороку 26 червня кримські татари відзначають День національного прапора. Датою святкування був обраний перший день другого Курултаю кримськотатарського народу, що відбувся 26-27 червня в Сімферополі у 1991 році.
Прапор кримських татар – це полотно небесного кольору із зображеним на ньому золотистим знаком – тамгою.
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