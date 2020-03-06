Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів телефонну розмову з Віце-прем’єр-міністром Канади Христею Фріланд на якій сторони обговорили лібералізацію візового режиму, розширення двосторонньої угоди про вільну торгівлю між країнами та збільшення обсягу торгівлі.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу уряду.

“Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів телефонну розмову з Віце-прем’єр-міністром Канади Христею Фріланд. Сторони запевнили один одного в бажанні продовжувати активний розвиток двостороннього співробітництва попри складну ситуацію на тлі боротьби з пандемією коронавірусу та обговорили широке коло актуальних питань”, — йдеться у повідомленні.

Також вони обговорили питання співробітництва двох країн в фінансовій сфері та впровадження лібералізації візового режиму між Канадою та Україною.

“Також темою розмови стало розширення двосторонньої угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA) на сферу послуг та інвестицій. Очільник українського Уряду наголосив, що обсяг торгівлі між двома країнами може бути суттєво збільшений. Зі свого боку Христя Фріланд підкреслила, що Україна та Канада показали приклад позитивної співпраці в часи пандемії коронавірусу та висловила зацікавленість у поглибленні співпраці в торгово-економічній сфері”, — додали в повідомленні.

Зазначається, що Фріланд запевнила українську сторону в підтримці щодо протидії збройній агресії Російської Федерації та в незмінності курсу щодо впровадження санкцій проти країни-агресора.

Нагадаємо, за інформацією МЗС, Україна найближчим часом очікує оціночну місію з Канади, яка перевірить відповідність України критеріям тих країн, громадяни яких мають право на спрощений в’їзд на територію Канади.