Цифрофизация российской экономики, включенная в национальные проекты до 2024 года, позволит усилить контроль за денежными потоками физических лиц и повысить собираемость налогов.

Об этом в интервью ТАСС заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, пишет finanz.ru.

«Будет усиливаться цифровизация и знание государства о том, чем занимается гражданин», - предупредил Кудрин, добавив, что нынешний состав правительства под руководством экс-главы ФНС Михаила Мишустина «имеет сильные компетенции в сфере цифровизации системы управления».

«Безусловно, присутствует беспокойство, что «большой брат» будет все о нас знать», - констатировал Кудрин. По мере того, как платежи переходят в электронный формат, возможности контроля и отслеживания возрастают.

«Например, известно, что мы покупаем, все наши чеки теперь видят в Федеральной налоговой службе. Это, конечно, позволит больше анализировать расходы и доходы граждан, более полно выплачивать налог», - сказал глава СП.

Он добавил, что в демократических странах «есть или создаются специальные институты, которые не позволяют использовать эти данные в ущерб гражданину». Но просто так это не срабатывает: «этого надо добиваться», сказал Кудрин.

Кроме того, существует и проблема кибербезопасности, напомнил он: «Нужны очень качественные системы защиты, чтобы эти персональные данные не стали всеобщим достоянием».

Однако тормозить цифровизацию из-за рисков утечки, по мнению главы СП, не следует. «Если мы остановимся, мы имеем риск оторваться от прогресса, занизить производительность труда в целом ряде сфер, где эти данные нужны», - сказал Кудрин.

Власти России годами вынашивают планы покончить с теневой экономикой, где десятки миллионов людей получают зарплаты в конвертах, избегая выплат в бюджет и социальные фонды. «Серые» доходы населения, проходящие мимо радаров государства, достигают 15-21% ВВП, в результате Пенсионный фонд, а также фонды ОМС и соцстрахования ежегодно недополучают 2,3 триллиона рублей в год, жаловалась в прошлом году вице-премьер Татьяна Голикова.

Покончить с этой практикой, по задумке властей, поможет в том числе единый регистр населения. Закон о его создании в понедельник, 8 июня, подписал президент РФ Владимир Путин.

В реестре, ведение которого будет доверено Федеральной налоговой службе, планируется собрать воедино все доступные государству сведения о гражданине. Это, в частности, имя, фамилия и отчество; виды, номера и иные сведения о документах, удостоверяющих личность; ИНН; сведения об ИП; данные регистрации в Пенсионном фонде и фонде ОМС; сведения из служб занятости, а также об образовании и квалификации (включая номера дипломов, аттестатов итд); полный перечень сведений из системы госуслуг и ЗАГСов, включая не только текущее семейное положение, но и все прошлые браки и разводы и другие изменения гражданского состояния.

База данных по населению «обеспечит переход на качественно новый уровень расчета и начисления налогов на доходы физических лиц», говорится в пояснительной записке к закону.

Пока вне контроля государства остается примерно половина платежей физических лиц - это расчеты, которые по-прежнему осуществляются в наличной форме. Впрочем, их доля устойчиво снижается: по итогам прошлого года картами и через онлайн-банки россияне оплатили больше покупок, чем кэшем. Доля безнала, по оценке Сбербанка, достигла 50,4%, а в пяти регионах превысила 60%.

Банк России рассчитывает, что доля безналичных платежей достигнет 80% к 2023 году, говорил в июле прошлого года первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на Международном финансовом конгрессе. Она добавила, что рост 20% за 4 года - это консервативный сценарий.

«Мы хотим получить цифру через 4 года - порядка 80%», - сказала Скоробогатова.