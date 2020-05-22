По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 6 - 9 июня прошли следующие мероприятия:



1. На территории мотострелкового соединения Южного военного округа в Дагестане встретили подразделения военной полиции, вернувшееся из Сирии.

Личному составу батальона военной полиции вручили ведомственные и государственные награды. На родной земле прибывших военнослужащих встретили представители руководства Минобороны России, военного округа и 58-й ордена Суворова общевойсковой армии ЮВО.

На митинге личный состав батальона военной полиции поблагодарили за мужество и высокий профессионализм, проявленный при выполнении задач по охране важных объектов группировки российских войск, обеспечению правопорядка и безопасности мирных жителей в освобожденных населенных пунктах, организации сопровождения гуманитарных колонн и обеспечение безопасности при проведении гуманитарных акций.

Домой вернулись около 300 военнослужащих ЮВО после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики. Самолетами ИЛ-76 военно-транспортной авиации ВКС России они были доставлены на военный аэродром в Северной Осетии.

2. Железнодорожное соединение Южного военного округа в Краснодарском крае получило новейшие универсальные сваебойные агрегаты отечественного производства УСА-2ГА на автомобильном шасси КамАЗ.

Уникальная техника разработана на базе хорошо зарекомендовавшего себя автомобильного крана КС-55729-5В с колесной формулой 8х8 и способна передвигаться как по дорогам общего пользования, так и по бездорожью.

Агрегат применяется для забивки одиночных деревянных, железобетонных и металлических свай массой до 5 тонн.

Помимо этого, с помощью установленного оборудования можно выполнять монтажные погрузо-разгрузочные работы при сооружении опор временных железнодорожных мостов.

Поступившая на вооружение техника является универсальной, так как позволяет выполнять погрузочно-разгрузочные, сваебойные и буровые операции в диапазоне температур от + 40 до – 40 градусов. Кроме того, новая техника позволяет завинчивать винтовые сваи и работать с люлькой для подъема людей.

Железнодорожное соединение ЮВО, дислоцированное в Краснодарском крае, имеет передовой опыт решения различных задач государственной важности. Совсем недавно военнослужащие этого соединения подготовили площадки для возведения инфекционных госпиталей в Дагестане. Ранее специалистами железнодорожного соединения в кратчайшие сроки был выполнен масштабный проект по строительству железнодорожного обхода Украины Журавка-Миллерово.

3. Военнослужащие, прибывшие для прохождения службы в мотострелковое соединение ЮВО, дислоцированное в Волгоградской области, приступили к практическим занятиям по изучению основ общевойсковой подготовки в условиях карантина.

С военнослужащими проводится комплекс занятий по тактической подготовке, военной медицине и топографии. Все новобранцы выполнят первые нормативы по стрельбе из стрелкового оружия. Кроме того, военнослужащие изучат технические характеристики и правила эксплуатации, обслуживания вооружения, военной и специальной техники, требования общевоинских уставов.

После окончания курса общевойсковой подготовки молодое пополнение будет приведено к Военной присяге.

Для новобранцев, находящихся на карантине, специально изменен распорядок дня: им 4 раза в день проводят термометрию, проветривают и проводят дезинфекцию всех помещений не менее 5 раз в сутки, а также организовано усиленное медицинское наблюдение.

Всего к учебным занятиям на полигоне Прудбой привлечено около 100 военнослужащих, призванных весной 2020 года.

4. Военнослужащие подразделений беспилотных летательных аппаратов ЮВО приступили к тренировкам по обнаружению лесных пожаров на Юге России.

Для своевременного обнаружения и недопущения распространения огня на местности расчеты комплексов с БЛА «Орлан-10» проводят учебные тренировки.

Благодаря применению воздушных комплексов время получения достоверной информации о лесных пожарах значительно сокращается, кроме того, «воздушный разведчик» помогает обнаружить даже небольшие очаги возгорания, используя тепловизор.

Разведка пожароопасной обстановки ведется на высоте от 300 до 1000 м. Оснащенный видеокамерами и специальным бортовым оборудованием, беспилотник передает информацию оператору комплекса. Полученные данные с БЛА существенно помогают в координации работ наземных групп, оснащенных средствами пожаротушения.

Тренировки проходят в рамках плановых занятий по боевой подготовке. В них принимают участие более 100 военнослужащих ЮВО, задействовано 20 единиц техники.

5. На полигонах ЮВО на Северном Кавказе гранатомётные расчёты вышли на военные полигоны для проведения дуэльной борьбы с танками условного противника.

В учебном бою будет имитироваться прорыв бронетехники к передней линии обороны мотострелковых подразделений. Мишени в виде реальных образцов военной техники расположены на расстоянии 350 м.

Военнослужащим предстоит поразить цели кумулятивными боеприпасами из ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7. Также военнослужащие отработают выдвижение на позиции, маскировку, ведение стрельбы из гранатомёта из положения стоя, лёжа и из укрытий. Живая сила условного противника поразят из автоматического гранатомёта АГС-17.

Стрельбы пройдут в рамках сборов со снайперами и гранатомётчиками на полигонах ЮВО.

6. Первая команда военнослужащих молодого пополнения призыва «Весна-2020», прибывшая из сборного военного комиссариата Ставропольского края в соединение связи ЮВО, прошла мероприятия двухнедельного карантина и в полном составе приступила к занятиям по боевой подготовке в составе штатных подразделений.

В течение всего периода карантина у военнослужащих, проживающих в отдельной казарме, трижды в день замеряли температуру. Тест на коронавирусную инфекцию военнослужащие сдавали по прибытию в воинскую часть и по завершению периода карантина.

«Отрицательные результаты сдачи тестов подтверждают правильность принимаемых нами мер и доказывают, что только слаженная работа на всех этапах работы с прибывающим молодым пополнением будут залогом безопасности и здоровья наших военнослужащих», – сказал исполняющий обязанности командующего 49-й армией ЮВО полковник Валерий Плохотнюк.