Севастопольский городской "суд" признал виновным в шпионаже (ст. 267 УК РФ) местного жителя 1970 года рождения.

Мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы, пишет Новый Севастополь.

«Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – сообщает пресс-служба суда.

Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме, потому что в материалах содержались сведения, составляющие государственную тайну.

Суд установил, что обвиняемый собирал, хранил с целью передачи и передал представителю иностранного государства сведения о месте дислокации воинских частей, действительных наименованиях воинских частей, раскрыл штатную численность, наличие вооружений, военной спецтехники с указанием номенклатуры – то есть сведений, передача которых могла быть использована в ущерб внешней безопасности Российской Федерации.