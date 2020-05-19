Оккупационный суд приговорил жителя Севастополя к 10 годам колонии "за шпионаж"
|20:50 09.06.2020
|Севастополь
Севастопольский городской "суд" признал виновным в шпионаже (ст. 267 УК РФ) местного жителя 1970 года рождения.
Мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы, пишет Новый Севастополь.
«Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – сообщает пресс-служба суда.
Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме, потому что в материалах содержались сведения, составляющие государственную тайну.
Суд установил, что обвиняемый собирал, хранил с целью передачи и передал представителю иностранного государства сведения о месте дислокации воинских частей, действительных наименованиях воинских частей, раскрыл штатную численность, наличие вооружений, военной спецтехники с указанием номенклатуры – то есть сведений, передача которых могла быть использована в ущерб внешней безопасности Российской Федерации.
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