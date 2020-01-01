В Укроборонпромі заявили про зміну керівника ДП Антонов

20:40 09.06.2020   Украина

Державний концерн «Укроборонпром» ухвалив рішення про припинення повноважень президента державного підприємства «Антонов» Олександра Донця. 

Як пише Радіо Свобода, відповідний наказ 9 червня підписав гендиректор Укроборонпрому Айварас Абромавичус, повідомляє пресслужба концерну.

В Укроборонпромі заявляють, що це сталося після перевірки, під час якої «були виявлені численні факти, що можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва, що могли призвести до значних збитків державі та нанести істотну шкоду репутації найбільшого авіаційного підприємства України».

Матеріали перевірки передали до Служби безпеки України й Національного агентства з питань запобігання корупції, йдеться в повідомленні.

Тимчасовим виконувачем обов’язків призначили Олександра Лося, віцепрезидента з проєктування ДП «Антонов».

В Укроборонпромі повідомили, що перевірка тривала з 27 квітня до 22 травня 2020 року за дорученням прем’єр-міністра і за даними Служби безпеки України, викладеними у листі СБУ від 16 квітня щодо наявної інформації про «нанесення шкоди національним інтересам України, пов’язаної з бездіяльністю, послідовними безсистемними управлінськими діями керівництва Державного підприємства «Антонов».

Тим часом, підприємство звинуватило Укроборонпром в «агресивній політиці».

«Ми маємо констатувати, що ДК «Укроборонпром», до складу якого ДП «Антонов» входить з 2015 року, вдається до заходів, спрямованих на припинення діяльності підприємства. Колектив ДП «Антонов» підготував відкриті звернення до керівництва держави, в яких звертає увагу можновладців на ситуацію, що склалася навколо флагмана авіапрому України», – йдеться в заяві, оприлюдненій на сторінці ДП у фейсбуці.

Інших подробиць в «Антонові» не наводять.

Тим часом, робітники авіазаводу “Антонов” не задовільні діями концерну “Укроборонпром”, пише Національний Промисловий Портал. За словами робітників авіазавод потрапив під зовнішнє управління “Укроборонпром” який планомірно своїми діями знищує підприємство за підприємством, створюючи умови для збитковості працюючих заводів, з метою їхньої подальшої корпоратизації як неефективних.

Нагадаєм, державне підприємство "Антонов" повністю завершило проектну роботу з заміщення комплектуючих РФ вітчизняними та західними аналогами.

ДП «Антонов» було засноване 31 травня 1946 року під керівництвом авіаконструктора Олега Антонова. За цей час, як йдеться в повідомленні на сайті компанії, колективом підприємства створено понад сто типів і модифікацій пасажирських, транспортних і спеціалізованих літаків, виготовлених у кількості більше ніж 22 000 екземплярів.

На літаках «Антонов» встановлено більше ніж 500 світових рекордів.

Зокрема, 240 рекордів належить найбільшому і найпотужнішому в світі транспортному літаку Ан-225 «Мрія».



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